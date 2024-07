Este domingo, Universitario de Deportes cayó por 1-0 ante César Vallejo en el Estadio Monumental. Fue su tercer amistoso de esta mini pretemporada, que sirvió para prepararse con miras al inicio del Torneo Clausura 2024. Tras el pitazo final, el defensor Gustavo Dulanto se refirió a la falta de gol del equipo crema en los últimos partidos y aseguró que espera que puedan llegar las anotaciones en el reinicio de la Liga 1. Recordemos que el debut de los merengues en el segundo certamen de la temporada será ante Carlos A. Mannucci en Ate.

La ‘U’ empató 0-0 con Colo Colo, igualó 0-0 con Cienciano -le ganó en penales- y perdió ante el cuadro ‘poeta’. Los hinchas del vigente campeón nacional están preocupados porque el equipo no ha mostrado un buen nivel en la zona de ataque. Entonces, el zaguero de 29 años, quien es uno de los refuerzos con miras al Clausura, apuntó que buscarán recuperarse de esta situación ante los ‘carlistas’.

“Me sentí bien, siempre es bueno volver a casa. El resultado no se dio, llegamos por todos lados, la pelota no quiere entrar, desde Cusco estamos así”, fueron sus primeras palabras a GOLPERU. “Los goles van a llegar el sábado, que es el día importante. Hoy también era importante por una tema anímico, pero no se dio. Nosotros trabajamos día a día para mejorar, pero sé que el sábado, en casa, nos vamos a quedar con los tres puntos”, agregó.

Luego, destacó que está en un buen estado físico y que está listo para jugar en el once merengue cuando el técnico Fabián Bustos lo requiera. “Estoy bien físicamente y donde me toque, voy a dar lo mejor. Estoy contento con lo que vengo haciendo y voy a seguir trabajando. Me hubiese gustado anotar, para botar ese grito que tengo guardado. Voy a dar todo en el campo, no voy a dar a una pelota por perdida”, manifestó.

Finalmente, dejó claro que tuvo otras ofertas de equipos en el extranjero; sin embargo, cumplió uno de sus sueños al jugar en Universitario en un año tan especial. “Tuve otras ofertas del fútbol peruano y afuera, pero siempre la ‘U’ jala un poquito más, es el club de mis amores, estoy cumpliendo un sueño de niño que era estar en el centenario”, sentenció.





¿A qué hora juegan Universitario vs. Mannucci?

El partido entre Universitario y Mannucci se disputará el sábado 13 de julio en el Estadio Monumental de Ate. El inicio está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día domingo.





¿En qué canales ver Universitario vs. Mannucci?

El enfrentamiento entre Universitario y Mannucci será transmitido exclusivamente por GOLPERU, que está incluido en la oferta de canales de Movistar. También se podrá ver a través de la aplicación de streaming de Movistar TV App (anteriormente conocida como Movistar Play). Si no tienes acceso a estas opciones, puedes mantenerse al tanto de todas las incidencias del juego siguiendo las plataformas de Depor.





