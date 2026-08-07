El fútbol de Corea del Sur atraviesa horas turbulentas tras destaparse un escándalo de gran magnitud. A la prematura eliminación de la selección asiática en la fase de grupos del Mundial 2026 se suma una dura revelación que compromete directamente a los antiguos dirigentes del fútbol de dicho país: la utilización de fondos de la federación para contratar servicios sexuales destinados a árbitros internacionales.

De acuerdo con una exhaustiva investigación desarrollada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo surcoreano, la entidad empleó tarjetas de crédito institucionales para costear atención de servicio sexual a las ternas arbitrales. Estas maniobras, concebidas como sobornos, se ejecutaron durante un periodo en el que se buscaba asegurar fallos favorables en compromisos oficiales.

El informe oficial precisa que estos hechos ilícitos tuvieron lugar entre 2011 y 2012, marco temporal en el que el combinado nacional disputaba encuentros clasificatorios con miras a los Juegos Olímpicos y a la Copa del Mundo Brasil 2014, etapa en la que además el equipo mantuvo un prolongado invicto.

Las investigaciones periodísticas de los principales medios de Seúl revelan que los encuentros indebidos se concretaban en salones de masajes y establecimientos nocturnos para adultos ubicados dentro de la capital surcoreana, utilizados estratégicamente para encubrir los pagos.

Corea del Sur tuvo un decepcionante Mundial 2026 y quedó fuera en fase de grupos. (Foto: Getty Images)

Los reportes presentados por las autoridades del país asiático confirman que los árbitros beneficiados por esta red de sobornos provenían de distintas delegaciones de la confederación, registrándose colegiados originarios de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin y Uzbekistán.

Ante la gravedad del asunto, surge la interrogante sobre posibles represalias por parte del máximo organismo rector del fútbol mundial. Aunque la reglamentación contempla castigos severos ante cualquier indicio de corrupción o soborno, el prolongado tiempo transcurrido desde la comisión de los actos jugaría un rol determinante para frenar una sanción disciplinaria.

Según establece el Código de Ética de la FIFA, la potestad para sancionar este tipo de infracciones prescribe tras un periodo determinado. De esta manera, es altamente probable que la directiva que encabeza actualmente la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) no enfrente suspensiones ni penalizaciones administrativas.

Este revés extradeportivo agrava el oscuro panorama de un seleccionado que ya venía golpeado tras firmar una decepcionante actuación en el Mundial 2026. Pese a llegar con el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Catar y contar con un formato extendido que otorgaba más plazas de clasificación, el conjunto asiático quedó eliminado prematuramente en la primera etapa tras cosechar una sola victoria ante República Checa y sufrir caídas ante Sudáfrica y México.

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