Siendo uno de los partidos más esperados de la temporada, Universitario de Deportes prepara lo mejor que tiene de su plantilla para visitar a Alianza Lima en Matute, sabiendo que se enfrenta al ganador del Torneo Apertura y que, también representa la posibilidad de acercarse nuevamente al líder del Clausura, que es Deportivo Garcilaso. Bajo ese contexto, Héctor Cúper estaría preparando algunas modificaciones para dicho duelo, que podría causar asombro entre los hinchas pues se trataría de una titularidad que algunos habían pedido.

Esta Fecha 9 trae como platillo principal el ‘Clásico Peruano’, que tiene el condimento especial de ser uno de los partidos claves para marcar el rumbo de ambos equipos en lo que resta del Torneo Clausura. Alianza Lima buscará aprovechar su localía para sumar puntos vitales que lo vuelvan a meter en la pelea por el título.

Por su lado, Universitario juega con esa presión de no alejarse del puntero y poder descansar tranquilos por la noche, sin tener que mirar expectantes el compromiso que tendrá Deportivo Garcilaso. Si vemos la actualidad del cuadro ‘crema’, llega de un complicado empate frente a Comerciantes Unidos, que dejó más dudas que certezas.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

Dentro de esas dudas, se armó el debate entre los hinchas sobre algunos nombres que no deberían arrancar como titulares para ese duelo en Matute. Uno de esos nombres, sería el de Juan Manuel Requena, que no ha dejado conforme con su rendimiento desde que llegó al equipo de Ate.

De hecho, en ese último partido con el cuadro de Cutervo, el volante fue sustituido en el segundo tiempo y, quien fue su reemplazo, sería justamente el jugador elegido para meterse al once inicial este próximo sábado 12 de septiembre. Es, de hecho, un jugador que tiene varias temporadas vistiendo la camiseta de la ‘U’.

Habiendo jugado 45 minutos en el Estadio Monumental, Jorge Murrugarra se perfila para ser el elegido de cortar los ataques del cuadro ‘blanquiazul’ en el medio. La información fue brindada por el periodista Gustavo Peralta, en el espacio de Colectivo WORLD, donde indicó que Héctor Cúper habría ya tomado esa firme decisión.

Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

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