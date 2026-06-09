Héctor Cúper asumió como director técnico de Universitario en la recta final del Torneo Apertura y apenas le tocó dirigir un par de partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, estos encuentros, sumados a varios entrenamientos, le permiten hacer un diagnóstico del plantel para evaluar las necesidades del mismo.

Por tal motivo, en coordinación con la dirigencia del club, ha solicitado la incorporación de algunos futbolistas que potencien a asu equipo que buscará ganar el Torneo Clausura para tentar a fin de año el histórico tetracampeonato de la Liga 1.

Según información del periodista Gustavo Peralta, especializado en el mundo crema, Cúper ya tiene elegido a su primer refuerzo. Si bien no reveló el nombre, dijo que se trata de un mediocampista uruguayo, por lo que las gestiones ya se habrían iniciado.

Sin embargo, el comunicador remarcó que esta incorporación está supeditada a la liberación de uno de los cupos de extranjero que tiene la ‘U’. El puesto sería el de Sekou Gassama, quien no ha rendido como se esperaba en la primera parte de la temporada.

Pese a que muchos daban como segura su salida del club a mitad de temporada, lo cierto es que el equipo que representa al jugador hispanosenegalés tiene una serie de exigencias para firmar la resolución del contrato. En esa línea, contó que si no se llega a buen puerto, el delantero se presentará a los entrenamientos el próximo 15 de junio.

La 'U' cerró el Torneo Apertura con un triunfo sobre Sport Huancayo en la despedida de Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

El receso del campeonato por el Mundial 2026 permite que algunos clubes recompongan muchos aspectos que no funcionaron en la primera parte del año; sin embargo, al tratarse de incorporaciones, estas necesitan también tiempo para conocer a sus nuevos compañeros y conocer la idea del entrenador, por lo que se juega contra el reloj en estas semanas.

En la ‘U’ parece una decisión tomada que el nuevo delantero será peruano y la duda está entre Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz. Según las últimas informaciones, en tienda crema aguardan por una respuesta final del ‘Bambino’ y, de no ser positiva, irían por ‘La Pulga’ que ya fue campeón nacional con Universitario en 2009 y 2013.

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