El complejo escenario institucional que atraviesa actualmente Universitario de Deportes acaba de sumar un nuevo e importantísimo capítulo legal tras el reciente pronunciamiento oficial emitido por las máximas autoridades correspondientes. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) decidió manifestarse públicamente respecto a la controvertida solicitud presentada por la empresa constructora Gremco, la cual busca convocar urgentemente a una Junta de Acreedores con el firme objetivo de retomar el control administrativo de la popular escuadra crema.

Esta trascendental comunicación surge como una respuesta directa ante la reciente medida cautelar otorgada por el Poder Judicial a favor de la mencionada entidad privada. Dicha resolución judicial dispone el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal que recae sobre la escuadra merengue, generando incertidumbre sobre el futuro gerencial y económico del club.

A través de sus diversos canales oficiales de difusión, la entidad estatal informó detalladamente los primeros pasos adoptados por sus distintas áreas internas tras conocerse el polémico fallo. Esto, inmediatamente después del pronunciamiento de Franco Velazco.

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano. (Foto: LFP)

Se confirmó rápidamente que tanto la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales como la Sala Especializada ya fueron debidamente notificadas y solo tendría que quedar a la espera de dichas entidades puedan analizar la situación

Estas áreas técnicas altamente especializadas han tomado conocimiento formal de la resolución emanada desde el fuero judicial. Este primer paso administrativo resulta fundamental para empezar a analizar los verdaderos alcances legales del mandato y determinar las acciones correspondientes que deberá adoptar la institución en el muy corto plazo frente a este delicado escenario.

Asimismo, el documento aclara el estado actual de este complejo procedimiento que mantiene en vilo a toda la inmensa afición estudiantil. Se especificó que el mandato legal remitido por los juzgados se encuentra atravesando una rigurosa fase de evaluación por parte de todos los órganos resolutivos competentes.

Comunicado de INDECOPI sobre el caso de Universitario y Gremco. (Foto: Captura web)

¿Tienen alguna postura sobre el caso?

Debido a la naturaleza sumamente reservada de esta etapa de evaluación legal, el organismo estatal fue muy tajante sobre su postura mediática inicial. Se advirtió que la institución se encuentra completamente impedida de emitir cualquier tipo de pronunciamiento adelantado o brindar mayores detalles sobre el desarrollo interno del caso.

Por lo tanto, la gran expectativa que rodea a este entramado judicial deberá mantenerse en una tensa calma hasta nuevo aviso. Mientras las autoridades correspondientes continúan analizando meticulosamente los alcances de la medida cautelar, el balompié nacional seguirá observando muy de cerca el futuro del vigente campeón peruano.

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