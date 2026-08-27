Alianza Lima continúa con el objetivo de conquistar el Torneo Clausura y, con ello, asegurar el título nacional de la Liga 1 2026. En medio de las críticas y cuestionamientos por algunos resultados recientes, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club blanquiazul, salió al frente para explicar cómo vive el plantel este momento y aseguró que internamente existe tranquilidad.

“Estamos bien, por más que muchos quieran hacer ver que estamos mal. Somos el único invicto en el Clausura. Nos hubiera encantado ganar los tres partidos de visita, pero aún así estamos invictos”, señaló Navarro Mandayo.

El gerente deportivo también consideró que algunos resultados, como los empates ante Melgar en Arequipa y Comerciantes Unidos en Cutervo, han sido sobredimensionados. Para Alianza Lima, sumar fuera de casa también forma parte de una campaña regular que todavía tiene varios partidos por delante.

“Nosotros seguimos trabajando, enfocados. No nos despreocupamos, pero sí es importante darle tranquilidad a la gente que todo lo que se dice, se especula, no es así. Nosotros estamos muy bien y ahí están los números”, sostuvo.

Navarro cuestionó la programación de Alianza Lima

Uno de los puntos que más preocupa al club es la diferencia de días de descanso respecto a otros equipos que también pelean en la parte alta de la tabla. Navarro explicó que Alianza Lima tendrá una programación exigente antes de la próxima fecha FIFA.

“Somos el equipo de los que está arriba que menos descansa. Nosotros nos programan la fecha 8 un domingo, la fecha 9 un sábado y la fecha 10 un viernes”, indicó.

El dirigente blanquiazul afirmó que intentaron comunicarse con la Liga 1 para expresar su preocupación, aunque hasta el momento no recibieron respuesta. “No pedimos ventaja, simplemente pedimos que si vamos a descansar, que tratemos en lo posible que todos descansemos igual”, manifestó.

¿Qué pasa con Kevin Quevedo?

Otro de los temas abordados fue la situación de Kevin Quevedo. Navarro aclaró que el atacante continúa teniendo contrato con Alianza Lima hasta el próximo año y que el inconveniente que tuvo fue estrictamente deportivo.

“Kevin Quevedo tiene contrato con el club hasta el próximo año. Lo que pasó con Kevin fue un tema netamente deportivo, de un trato entre Kevin, el cuerpo técnico y nosotros como parte deportiva”, explicó.

Además, destacó que el jugador siempre entrenó con el plantel y que actualmente su situación ha cambiado. “A nosotros Kevin como jugador nos encanta. Así que nosotros como club le damos todo el soporte, todas las herramientas para que él se desarrolle y sea el mejor deportista posible”, añadió.

El futuro de Pablo Guede

Navarro también fue consultado por una posible renovación de Pablo Guede. Sin embargo, dejó claro que en este momento la prioridad de Alianza Lima es otra.

“Nosotros estamos enfocados en salir campeones y esa es la única mente, lo único que hablamos”, aseguró.

El gerente deportivo explicó que el club cuenta actualmente con una base importante de jugadores con contrato, por lo que considera que Alianza Lima ha dejado atrás la situación de temporadas anteriores, cuando debía renovar gran parte de su plantel cada año.

“Nosotros queremos salir campeones del Clausura, ese es el objetivo, pero hay que saber jugar el torneo”, afirmó.

Paolo Guerrero y su futuro en Alianza Lima

Franco Navarro Mandayo también se refirió al futuro de Paolo Guerrero y aclaró que, por ahora, Alianza Lima no ha realizado ninguna planificación especial ante un posible retiro del delantero. “Es un tema muy personal de Paolo. Es algo que comentó, no lo hemos vuelto a tocar”, señaló el gerente deportivo.

Asimismo, Navarro destacó el liderazgo del atacante dentro del plantel y dejó abierta la posibilidad de que el tema sea evaluado a final de temporada. “Paolo es un líder positivo para sus compañeros, para el club. La verdad que es un jugador que brinda el máximo por el equipo”, sostuvo. Además, confirmó que su contrato termina a finales de año y que cualquier decisión sobre su continuidad se analizará más adelante.

Alianza Lima apunta al título

Finalmente, Franco Navarro remarcó que el objetivo de la institución blanquiazul es conquistar el Torneo Clausura y evitar, de ser posible, una definición adicional por el campeonato nacional.

“El objetivo final es salir campeón. Evidentemente nosotros queremos salir campeones de Anuales, ganar Apertura, ganar Clausura y listo. Y si tenemos que jugar final la jugaremos, pero no es la idea”, sentenció.

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