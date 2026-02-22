La sensación en el vestuario crema no fue la de un punto ganado, sino todo lo contrario. Universitario de Deportes tenía el partido encaminado ante Sporting Cristal, con una ventaja de 2-0 que parecía difícil de remontar. Sin embargo, el segundo tiempo cambió la historia y el empate terminó dejando un sabor amargo en el plantel crema. Tras el pitazo final en el Alberto Gallardo, uno de los que tomó la palabra fue Jairo Concha, quien analizó lo ocurrido y no buscó excusas. Para el mediocampista, el resultado pasó más por errores propios que por virtudes del rival.

El jugador de Universitario de Deportes reconoció que el equipo sintió que el triunfo estaba cerca. Incluso dentro del campo, según contó, la sensación era de control absoluto del juego frente a Sporting Cristal.

“Es como una derrota prácticamente”, expresó con evidente molestia. Para Concha, el empate duele por la manera en que se dio, ya que considera que la ‘U’ hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos en el Rímac.

El volante explicó que en el complemento el equipo retrocedió más de la cuenta. No supo precisar qué cambió exactamente, pero sí admitió que se replegaron innecesariamente y dejaron crecer al rival en los minutos finales.

Sporting Cristal y Universitario empataron por 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Liga 1)

“Creo que era un partido que por errores nuestros nos terminan empatando”, señaló, apuntando directamente a las desconcentraciones que terminaron costando caro. Para él, los goles celestes llegaron por fallas puntuales que deberán corregirse.

Lejos de señalar a un compañero o al comando técnico, Concha fue claro: “Es culpa de todos...”. El mediocampista asumió que la responsabilidad es colectiva y que el grupo debe responder unido ante este tipo de situaciones.

También recalcó que el torneo recién comienza y que no hay margen para quedarse lamentando. La idea, según dijo, es pasar la página rápidamente y enfocarse en el siguiente compromiso del Apertura.

Con cuatro partidos disputados en la temporada, Concha viene siendo uno de los hombres más influyentes en el esquema crema. Sin embargo, dejó en claro que los números personales pasan a segundo plano cuando el equipo no consigue sostener un resultado que parecía asegurado.

