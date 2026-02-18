En Ate son conscientes de que se viene una prueba grande en el Torneo Apertura. Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Sporting Cristal en un duelo que puede marcar el pulso del campeonato, y en la previa el que tomó la palabra fue su entrenador. Javier Rabanal habló ante la prensa y dejó un mensaje claro: el equipo está en crecimiento, pero todavía no alcanza la versión que él imagina. Con un discurso analítico, el técnico español desmenuzó el presente crema, habló de lo que le gusta, de lo que aún falta y de cómo piensa sostener su idea en el tiempo.

El DT de Universitario de Deportes fue autocrítico al evaluar el funcionamiento colectivo. “Todavía no es el 100% del equipo que quiero. Me gustaría tener un poco más de paciencia con el balón y mayor efectividad en el pase”, afirmó, dejando en claro que el margen de mejora sigue siendo amplio.

Rabanal explicó que ha visto pasajes del partido donde el equipo ejecuta correctamente lo trabajado en la semana, pero todavía no logra sostenerlo durante todo el encuentro. “Vi 20 o 25 minutos de lo que deseo para Universitario, pero aún no somos capaces de mantenerlo durante 90 o 95 minutos”, puntualizó.

El entrenador también reconoció el trabajo previo en la institución. “Siempre busco lo positivo que dejaron los técnicos anteriores, que fueron profes ganadores”, comentó, señalando que intenta sumar herramientas sin romper con lo que ya venía funcionando en el club.

Javier Rabanal daría más minutos a Sekou Gassama (Foto: @Universitario)

En el plano físico, llevó tranquilidad. Aseguró que el plantel está prácticamente completo y que la competencia interna se ha elevado. “No tenemos a nadie en la enfermería y eso fortalece al grupo. Hoy todos lo dejaron en los entrenamientos”, remarcó.

Sobre la zaga, explicó la necesidad de reforzar el perfil izquierdo tras algunos ajustes en la línea defensiva. Destacó la versatilidad de sus dirigidos y dejó claro que algunos futbolistas pueden adaptarse a distintas posiciones según lo demande el partido.

También se refirió al caso de Sekou Gassama, quien continúa sumando minutos. “Lo de Sekou está dentro de lo previsto. Debe ganarse su lugar en los entrenamientos porque la competencia es dura”, sostuvo, marcando la exigencia interna que busca instalar.

Pensando en el rival, no escatimó elogios hacia Sporting Cristal y su técnico Paulo Autuori. “Por el entrenador que tiene, es más que un animador; es un candidato al título. Es un equipo que juega muy bien y cualquier error lo sabe capitalizar”, advirtió.

El duelo ante Cristal aparece como una oportunidad ideal para medir cuánto ha avanzado Universitario. Mientras el equipo busca consolidar su identidad, su entrenador mantiene el mensaje: el proceso está en marcha, pero el desafío ahora es transformar esos buenos momentos aislados en una versión sólida y constante durante todo el partido.

