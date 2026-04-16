La última derrota por 2-0 a manos de Coquimbo Unido, ha dejado muchas secuelas en la interna de Universitario de Deportes. Si bien la marea parecía haber llegado a la calma luego de la victoria en el clásico ante Alianza Lima, dicho resultado solo maquilló el rendimiento del equipo y los próximos días serán cruciales para saber si se viene o no un cambio de timón. ¿Javier Rabanal tiene las horas contadas en la ‘U’? ¿Qué tendría que pasar para que esto suceda? ¿El español todavía puede revertir esta situación?

Universitario sufrió su primer revés en esta Copa Libertadores y ante el rival que muchos consideraron en las accesible del grupo. Coquimbo Unido llegó al Estadio Monumental a hacer de las suyas y no necesitó tener mucho tiempo la pelota para generar peligro, pues solo le bastó dos arremetidas para exponer a la defensa crema; una defensa que llevaba cuatro partidos sin encajar goles.

De esta manera, según pudo conocer Depor, poco a poco se le está acabado el crédito a Javier Rabanal. Antes de la victoria en el clásico, la ‘U’ ya venía arrastrando cuestionamientos y críticas, no obstante, el 1-0 sobre Alianza Lima calmó las aguas momentáneamente. Así pues, la caída en la Copa Libertadores parece haber agravado la situación.

El próximo partido de Universitario será este domingo ante Melgar en Arequipa y solo una victoria sostendrá el proyecto deportivo liderado por Rabanal. El equipo merengue necesita urgentemente un triunfo para sacudirse de lo sucedido contra Coquimbo Unido, pero además para dar un paso adelante y no quedar tan relegados en la lucha por el Torneo Apertura, donde Los Chankas y Alianza Lima tienen la ventaja hasta el momento.

Javier Rabanal llegó a Universitario tras su paso por Independiente del Valle. (Foto: GEC)

Si los de Ate pierden en el Estadio Monumental de la UNSA, no solo se confirmará la crisis por la que están atravesando, sino también dará pie a que el área deportiva del club, liderada por Álvaro Barco, tome decisiones drásticas con el fin de cambiar el rumbo de la temporada. Y es que no es una temporada cualquiera: está en juego un posible tetracampeonato, algo que sería histórico para el club y el fútbol peruano.

Por el contrario, si Universitario da el golpe al pie del Misti y supera al ‘Dominó’, Javier Rabanal podría tener una nueva oportunidad para reconducir a un equipo que a vista de todos sigue sin jugar como él realmente quiere. Lo claro aquí es que en tienda crema no quieren poner en riesgo el tetracampeonato, por lo que no les temblará la mano si deben tomar decisiones contundentes.

Hay que señalar además, que el calendario que se le avecina a la ‘U’ no es tan sencillo, pero por lo menos tendrá tres partidos al hilo en condición de local: luego de su visita a Melgar, recibirán al Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por la Liga 1, para luego enfrentar en casa a Nacional de Uruguay. Dicho duelo con el ‘Bolso’ será clave, pues de perder, se reducirán sus posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universitario perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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