Pese al favoritismo en la previa, Universitario de Deportes no mostró su mejor versión el último martes en el estadio Monumental y perdió por 2-0 frente a Coquimbo Unido, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Los cremas carecieron de claridad en ataque y nunca lograron inquietar el arco rival, pese a tener mayoritariamente el balón en el estadio Monumental.

Al fianalizar el encuentro, Matías Di Benedetto conversó con los medios de prensa para compartir su análisis, tras una derrota que complica sus chances de acceder a los octavos de final de la competición, tal cual lo hicieron en la temporada 2025.

“Fue un resultado doloroso, teníamos la ilusión de hacer un gran partido y ganar, pero no se dio lo que habíamos trabajado y esperábamos”, declaró el defensor crema.

“Pienso que empezamos muy bien, pero el gol de ellos desdibujó todo, y nuestro mayor error fue no entender que aún quedaba mucho partido por delante. A partir de ello comenzamos a jugar muy directo, caímos en la desesperación, queriendo hacer el segundo antes del empate”, añadió.

La frustración de los atacantes de la 'U' que no pudieron anotar ante Coquimbo. (Foto: El Comercio)

En esa línea, se pronunció sobre la frustración y molestia de los miles de hinchas que colmaron las graderías del recinto crema, pero que se fueron muy desilusionados por la actuación de los dirigidos por el entrenador español Javier Rabanal.

“Ha sido dolorosa esta derrota y sabemos la sensación que también le quedó al hincha, es algo que no nos gusta. Si el hincha se fue molesto fue porque no hicimos bien las cosas en la cancha”, apuntó.

Como se recuerda, Universitario debutó en la fase de grupos con empate sin goles ante Deportes Tolima en Colombia, mientras que Coquimbo inició su participación con igualdad en Chile frente a Nacional de Montevideo.

Precisamente, el club uruguayo será el próximo rival de los cremas el 29 de abril en el estadio Monumental, en un duelo clave para seguir en la pelea de los dos primeros lugares de la serie.

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