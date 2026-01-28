Universitario de Deportes tiene dos firmes objetivos en la presente temporada: lograr el tetracampeonato nacional y hacer una gran campaña en Copa Libertadores. Para tales fines, ha reforzado su plantel profesional desde el comando técnico con la incorporación del español Javier Rabanal, quien llega al club crema, tras ganar la Liga de Ecuador 2025 con Independiente del Valle.

En una reciente entrevista con RPP, se le vio bastante cómodo y adaptado a su nueva vida en Lima y, sobre todo, muy a gusto con el grupo de jugadores que le toca dirigir en este nuevo reto deportivo que inicia de manera oficial el próximo domingo.

Durante un momento del diálogo con Rabanal, se le hizo una consulta recurrente en una conversación en el mundo Universitario: final de Libertadores o tetracampeonato.

Sin dudarlo un solo segundo, el estratega de 49 años dijo que prefiere llegar a la definición del torneo internacional a nivel de clubes más importante en esta parte del continente. Con esta respuesta, deja en claro que busca darle un salto de calidad a la historia del club merengue.

Los cremas ganaron 3-0 a la U. de Chile en la Noche Crema. (Foto: Universitario)

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de sumar a un nuevo refuerzo extranjero, tras la aprobación en las bases del campeonato de la Liga 1 para el 2026.

“No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno”, apuntó.

Los cremas presentaron a su plantel profesional el último sábado, con un amistoso ante la Universidad de Chile. Fue una contundente victoria de 3-0 con anotaciones de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

