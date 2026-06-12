El mercado de fichajes de Universitario de Deportes continúa moviéndose y dentro de algunos días podrías tener novedades, tal como lo adelantó Antonio García Pye, director deportivo de la institución merengue. Hasta el momento, la ‘U’ no ha anunciado ninguna contratación, sin embargo, eso no quiere decir que no tenga futbolistas en carpeta con quienes esté negociando para cerrar su incorporación al plantel de Héctor Cúper.

En ese sentido, en las últimas horas se revelaron dos nombres que interesan al área deportiva de Universitario y que han recibido el visto bueno del área deportiva, pero que por ahora no ningún diálogo de por medio. Según informaron en Modo Fútbol, la ‘U’ quiere contar con los servicios de Emilio Saba, lateral derecho que militan en Sport Boys, pero que tiene contrato con Melgar hasta finales del 2026.

Por ahora solo es un interés, pues hasta el cierre de esta nota no ha habido un diálogo directo con el ‘Dominó’ para conocer las condiciones del vínculo con Saba. Eso sí, de los nombres que tienen sobre la mesa para sumarse al plantel como una alternativa como lateral derecho, el de Emilio es el que más votos a favor cuenta.

Emilio Saba interesa en Universitario. (Foto: Sport Boys)

Otro de los nombres que llamó la atención de Universitario es el de Jhilmar Lora, quien por estos días milita en el Gremio Novorizontino de la Segunda División de Brasil. De momento no han hecho ningún sondeo, pero desde la interna están al tanto de cómo se va moviendo este mercado de pases y verán si es necesario contactar directamente con el exjugador de Sporting Cristal para conocer sus pretensiones.

La búsqueda de un lateral derecho es en respuesta a la reciente salida de Hugo Ancajima para irse a préstamo a Juan Pablo II College, además de la cesión de Paolo Reyna, quien juega por el sector izquierdo. Es evidente que Héctor Cúper buscará dejar atrás el 3-5-2 e intentará consolidar su idea de juego en base a un sistema con línea de cuatro, por lo que requiere de piezas especialistas en dicho esquema.

Hasta la fecha, la ‘U’ solo ha anunciado la salida de Sekou Gassama, luego de algunos días para llegar a un acuerdo para el finiquito de su vínculo contractual. El mismo camino debería seguir Miguel Silveira, con quien vienen negociando. Asimismo, continúa la expectativa por el posible arribo de Gianluca Lapadula, pues ya aceptó las condiciones para jugar en el fútbol peruano, pero todavía hace falta que se desvincule del Spezia.

Jhilmar Lora milita en el Gremio Novorizontino del ascenso brasileño. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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