El mediocampista peruano Jordan Guivin mantiene intacta su gran ilusión de volver a sumar minutos oficiales con la camiseta de Universitario de Deportes en este exigente Torneo Clausura. A pesar de no contar con el protagonismo deseado bajo el mando del estratega argentino Héctor Cúper, el talentoso volante central aguarda pacientemente por una nueva oportunidad en el primer equipo. El próximo desafío del conjunto merengue será visitar la siempre complicada ciudad de Cajamarca, un escenario geográfico que el hábil jugador conoce a la perfección.

El jugador regresó a la institución de Ate a mediados de junio luego de completar una destacada campaña defendiendo los colores del ADT de Tarma en la sierra central. Sin embargo, el mediocentro lleva algunas semanas sin ver acción oficial sobre el terreno de juego, pero no pierde la calma ni la convicción de poder ganarse un puesto en la oncena titular durante este tramo decisivo.

El centrocampista aguarda pacientemente su turno con la absoluta certeza de que, cuando llegue el momento indicado por el entrenador, estará completamente listo para rendir al máximo nivel. La visita al estadio cajamarquino, programada para este sábado, asoma como el escenario ideal para que pueda demostrar su valía.

Jordan Guivin ya posa con la crema en su esperado regreso a Ate (Foto: @universitario)

En unas recientes declaraciones brindadas al periodista Raúl Chávez, el deportista nacional mostró su inmensa alegría por pertenecer actualmente al elenco merengue. “Muy contento, muy feliz”, afirmó con una gran sonrisa de satisfacción.

A pesar del complejo panorama personal y no haber podido sumar los minutos deseados en esta segunda parte del año, su compromiso grupal es total. “Desde donde me toque siempre voy a dar lo mejor”, aseguró el volante que sigue cumpliendo con los entrenamientos del equipo en CampoMar.

El mediocampista dejó en claro que se encuentra en óptimas condiciones para competir a la par de sus compañeros cuando el comando técnico lo requiera. “Físicamente estoy muy bien”, comentó con total seguridad despejando dudas sobre si su ausencia se debe a alguna lesión o problema que le impida estar en cancha.

Jordan Guivin formó parte de ADT desde inicios de esta temporada, también jugó en Cusco FC y Cienciano. (Foto: Facebook ADT)

Asimismo, el volante confía en que su prolongada experiencia jugando en ciudades de gran altitud le permita tener ventaja para este crucial cotejo dominical. “Dios quiera y me toque estar y pueda dar lo mejor. Vengo jugando en altura casi 4 años así que conozco”, detalló.

Finalmente, el jugador crema analizó a su próximo rival y descartó cualquier tipo de relajación a pesar de que los locales no atraviesan un buen presente deportivo. “Un rival que por ahí no la está pasando bien, pero como todo rival va a ser difícil”, sentenció Guivin.

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