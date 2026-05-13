En medio de una reestructuración completa, Universitario de Deportes se encuentra listo para recibir al experimentado estratega argentino Héctor Cúper, con quien quieren marcar un nuevo comienzo. Sin embargo, la llegada de este comando técnico internacional ya genera los primeros algunos movimientos en el organigrama de la institución ‘merengue’. Jorge Araujo, quien asumió de forma interina el timón del primer equipo, dejará sus funciones dentro del club tras confirmarse que no formará parte del nuevo proyecto deportivo. Esta desvinculación marca el final de un largo ciclo para el popular ‘Coco’, quien estuvo profundamente ligado al crecimiento de las canteras cremas en los últimos años.

La reestructuración técnica responde a las exigencias del propio Cúper, quien desembarcará en Ate acompañado por sus dos asistentes de total confianza y un preparador físico de su entorno. Ante este panorama, el espacio para los profesionales de la casa se redujo al mínimo, obligando a replantear el destino del exdefensor nacional.

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa ‘Modo Fútbol‘ los detalles de la situación que precipita la salida del técnico interino. “Jorge Araujo no va a ser parte del comando técnico de Cúper. Tiene una conversación con Franco Velasco después del partido con Grau para ver cuál es el plan”, informó.

Jorge Araujo asumió como entrenador interino tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: Getty Images)

La cumbre definitiva entre el entrenador y el administrador Franco Velazco se llevará a cabo inmediatamente después del crucial enfrentamiento ante Atlético Grau. En dicha reunión se evaluarán los términos de la salida y un posible cierre del vínculo laboral de quien fuera un auxilio constante en los momentos más difíciles del plantel profesional.

El verdadero motivo que impulsa al ‘Coco’ a tomar esta distancia de la institución estudiantil es su firme deseo de consolidarse como entrenador principal en la profesional. Tras haber saboreado la dirección técnica en la máxima categoría, Araujo siente que está listo para asumir un proyecto propio y duradero en la primera división.

Peralta también remarcó esta legítima aspiración del estratega nacional, quien prefiere buscar nuevos horizontes antes que volver a un rol secundario en divisiones menores. “Yo entendí que ‘Coco’ quiere dirigir primera y seguramente se va a alejar de la ‘U’”, expresó el comunicador, confirmando la postura definitiva que adoptará el exjugador merengue.

Jorge Araujo fue el técnico de Universitario en el duelo ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Getty Images)

Comando técnico de Héctor Cúper

Mientras el plantel aguarda el arribo de Héctor Cúper para iniciar la era internacional, Jorge Araujo comenzará a escuchar ofertas de otros clubes de la Liga 1, sabiendo que el espacio en el comando técnico del estratega argentino se ha visto reducido pues preferiría trabajar con su gente.

Para recordar, los elegidos para ser parte del estratega son:

Primer asistente: Santiago Cúper.

Segundo asistente: Carlos Amodeo.

Preparador físico: Zacarías Gaguero.

Ellos estarán arribando a la capital este miércoles 13 de mayo, además al día siguiente, jueves, será presentado de manera oficial por el administrador temporal, Franco Velazco, en una conferencia de prensa en su primer acercamiento al Estadio Monumental de Ate.

Universitario hizo oficial llegada de Héctor Cúper a la Liga1 (Foto: @Universitario)

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