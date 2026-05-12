El mediocampista nacional compartió con el ‘Bambino’ en la selección peruana, donde se formó una sólida amistad. (Foto: FPF)
El mediocampista nacional compartió con el ‘Bambino’ en la selección peruana, donde se formó una sólida amistad. (Foto: FPF)

fue parte del plantel del Spezia de Italia que descendió en la última temporada europea a la Serie C. Por ahora, el futuro del ‘Bambino’ es incierto y sobre la actualidad del delantero ítalo peruano se refirió el mediocampista nacional , quien actualmente milita en el club Juan Pablo II.

En una reciente entrevista a un medio local, ‘Aladino’ reveló una íntima conversación con el atacante de 36 años que está lejos de su mejor versión que incluso lo hizo vestir la camiseta de la selección de Italia. En esa misma línea, lamentó que su equipo pierda la categoría.

“Eso es doloroso para cualquier jugador pero creo que su carrera la debe seguir sea ahí o donde elija él. Simplemente hay que seguir trabajando, declaró Cueva en Willax Deportes.

“No estoy para recomendar nada la verdad, Gianluca Lapadula tuvo una escena que descendió con un equipo al que le tiene mucho cariño. Eso fue lo que me comentó porque hablé con él”, comentó sobre la actualidad del ‘Bambino’.

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