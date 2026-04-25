Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)
Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

En medio de los rumores que abrían la posibilidad de un regreso a Universitario, se confirmó que Jorge Fossati llegó a un acuerdo total para dirigir en su país. Según confirmó el periodista César Luis Merlo, el ‘Nono’ es nuevo entrenador de Liverpool de Uruguay.

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