Cuando Christian Cueva decidió marcharse de Cienciano a pesar de venir en alza de la mano de Carlos Desio, muchos cuestionaron su elección de aceptar la propuesta de Emelec. Sin embargo, a pesar de que por estos días está cumpliendo con un proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular hace un par de semanas, los hinchas del ‘Bombillo’ le cogieron cariño muy rápido y consideran su aporte más que necesario para zafar del descenso.

Sin embargo, en medio de la expectativa sobre su recuperación, desde Colombia reventó una información que preocupó a más de uno alrededor del conjunto ecuatoriano. Sucede que, en una reciente entrevista con el programa Habla Sensei, Édgar Ospina, reconocido entrenador cafetero, reveló que desde el área deportiva de Junior de Barranquilla se habían contactado con ‘Aladino’.

Esto, por supuesto, provocó diversos comentarios en la prensa norteña y varios empezaron a criticar este aparente acercamiento del volante con el ‘Tiburón’, provocando dudas sobre su continuidad en Emelec. Incluso, algunos se atrevieron a mencionar que podría marcharse en plena competencia tal como lo hizo cuando se fue de Cienciano.

“Ya le dieron un telefonazo a Christian Cueva. Esta se la doy, ya le timbraron de Junior de Barranquilla porque él no está muy a gusto en Emelec. Que le pregunte a Alberto Rodríguez que tal pagan en Junior de Barranquilla. Telefonazo ya le pegaron porque necesitan a un jugador de avanzada en la parte de arriba”, soltó Ospina.

Christian Cueva lleva dos goles y dos asistencias con Emelec. (Foto: Emelec)

Si bien Cueva tiene vínculo con Emelec hasta junio del 2026, las afirmaciones del exentrenador de Ayacucho FC levantaron polvo en Ecuador. Así pues, tras indagar en el entorno del elenco eléctrico, en el programada De Una SF clarificaron el panorama y explicaron que el mediocampista se encuentra a gusto el club, por lo que el supuesto contacto con Junior de Barranquilla se trataría de una mera especulación.

“Desde Colombia salió una información que Junior quiere a Christian Cueva. Decían que está incómodo en Emelec, que no se siente a gusto y todo lo demás. Lo que yo les puedo decir es que está todo tranquilo y que Cueva va a terminar su contrato con el equipo. No hay ningún movimiento que pueda cambiar la decisión de Cueva”, detalló el periodista ecuatoriano Javier Ruíz.

En esa misma línea, Stefano Dueñas, otro de los panelistas de De Una SF, reveló que el exjugador de Cienciano no piensa moverse de Ecuador. “De muy buena fuente, Cueva está muy contento en Emelec. Más allá del tema financiero que no es el idóneo en el club, Cueva está contento porque le gusta el ambiente y se siente muy bien jugando en el Capwell. Salvo que haya una oferta imposible de rechazar, yo no veo a Cueva saliendo”, acotó.

Con esto resuelto, Cueva continuará con su recuperación para estar a disposición de Guillermo Duró lo más pronto posible. Debido al microdesgarro que tiene en el isquiotibial, lo más seguro es que también se pierda el encuentro de este lunes 11 de agosto frente al Deportivo Cueca, por la fecha 24 de la LigaPro. Eso sí, en la interna del club son optimistas y esperan que pueda entrar a la convocatoria para el choque con Técnico Universitario.

Christian Cueva firmó por Emelec tras destacar con Cienciano en el primer semestre de la temporada. (Foto: Getty Images)

