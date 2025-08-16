La derrota ante Palmeiras aún duele en Universitario de Deportes. El 4-0 recibido en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores dejó golpeado al plantel y a la hinchada crema, que esperaba un resultado distinto. Jorge Fossati, técnico del equipo, no escondió su bronca tras el tropiezo, aunque se mostró firme en su idea de mantener al grupo enfocado en lo que viene. El uruguayo fue claro: la caída ante el ‘Verdao’ no puede condicionar el objetivo principal, que ahora pasa por el Torneo Clausura y la pelea por el título nacional. En ese mismo sentido, también se refirió a la situación física de Rodrigo Ureña, quien salió lesionado en aquel encuentro, detallando el verdadero motivo de su salida y enviando calma a los hinchas.

El experimentado entrenador reconoció que el golpe anímico existe, pero recalcó que no hay margen para lamentos prolongados. “El dolor está y la bronca está, pero ya se dejó atrás el partido como se trata de hacer siempre. No tenemos tiempo para grandes celebraciones ni para grandes tristezas, tenemos que encarar lo que viene con rapidez”, señaló Jorge Fossati antes de emprender el viaje a Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo por el Torneo Clausura.

De esta manera, dejó en claro que la consigna es mirar hacia adelante. Universitario afronta una seguidilla de partidos clave, y la exigencia es doble: competir internacionalmente y sostener la pelea en el campeonato local. Según el DT, este tipo de golpes deben convertirse en motivación y no en un lastre que detenga el trabajo que vienen construyendo.

Sobre la lesión de Rodrigo Ureña, Fossati explicó que no se trató de un tema menor, sino del desgaste propio de la acumulación de partidos. “Lo de Rodrigo es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de encuentros. Tratamos de ser prevenidos, pero en este caso no fue suficiente”, reveló. El volante chileno es una de las piezas más importantes del esquema crema, por lo que su ausencia preocupa de cara a los próximos desafíos.

Rodrigo Ureña, habitual titular y motor del mediocampo, había mostrado molestias durante el duelo ante Palmeiras, lo que obligó a su sustitución. Fossati indicó que la prioridad ahora es recuperarlo y no arriesgarlo innecesariamente. “Lamentablemente, el desgaste le pasó factura, pero esperemos tenerlo pronto de vuelta”, agregó el uruguayo.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

El estratega también destacó la resiliencia del grupo, al señalar que la “U” no puede permitirse bajar la cabeza. “Lo que intentamos transmitir es que, así como no hay tiempo para festejos largos, tampoco lo hay para duelos largos. Tenemos que cambiar el chip con rapidez”, puntualizó.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Luego de caer por 4-0 ante Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR