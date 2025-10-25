La euforia por el triunfo vital ante Sporting Cristal, que puso a Universitario a un paso del tricampeonato, se maneja con extrema cautela en la interna del club. A pocas horas del viaje a Tarma para una de las última batallas del Torneo Clausura 2025, el líder del comando técnico salió a dar la cara. Con la calma que lo caracteriza, el estratega merengue Jorge Fossati enfrió el ambiente triunfalista y centró el foco en el respeto absoluto hacia el próximo rival.

El Estadio Nacional fue una fiesta tras la victoria en la fecha 14, pero esa página ya se volteó. El bicampeón de la Liga 1 está a un solo triunfo de conseguir el tercer título nacional consecutivo. Si bien se ha confirmado que no se hará entrega del trofeo en esta fecha, las posibilidades de dar la vuelta son altas, siempre que otro resultado también salga a su favor.

Sin embargo, el escenario de la definición, la altura de Tarma, y el rival, ADT, representan el obstáculo más complejo de la temporada para un equipo que ha mostrado algunas vulnerabilidades fuera de casa. De hecho, en la primera mitad de año dependieron también de un duelo de altura para encaminarse en alzar el título del Torneo Apertura.

Universitario festejó triunfo frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Fiel a su estilo, Jorge Fossati salió del hotel de concentración con la serenidad que requiere una final. Acompañado de su inseparable mate, el ‘Nono’ respondió a la prensa sin soberbia. El técnico no quiso “vender humo” ni dar por sentenciado el campeonato. Su mensaje fue tajante en que la confianza que tiene el grupo no debe confundirse con el exceso de triunfalismo que se vive entre los hinchas.

“Tratamos de mantener el equilibrio por los elogios y por las críticas. Por ese equilibrio tenemos humildad y autocritica”, reveló Jorge Fossati. El técnico uruguayo fue claro al señalar la fórmula del éxito de su plantel: “Justamente, esos dos elementos son nuestras premisas. La hemos mantenido hoy y siempre”.

Con esa filosofía de humildad, el ‘Nono’ analizó al rival que puede definir el título. Lejos de sentirse ganador por anticipado, elogió el gran nivel que ADT de Tarma ha sostenido a lo largo de toda la temporada 2025, recordando que su sexta posición en la tabla no es casualidad.

“Seguramente será un rival muy importante. ADT es un equipo bien trabajado, pues le hizo partidos a varios”, afirmó el estratega. Fossati reconoció que la dificultad será doble, ya que los tarmeños también tienen objetivos en juego: “Se juega cosas importantes, pero estamos en condiciones de enfrentarlo y hacer un buen partido”, sentenció.

Universitario vs. ADT se enfrentarán en la recta final del Torneo Clausura. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

¿Jorge Fossati se queda en Universitario?

Tras ese último triunfo con el cuadro ‘cervecero’, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, abordó la continuidad del artífice del éxito, el técnico Jorge Fossati, cuyo contrato actual vence a finales de la temporada 2025. El gerente deportivo no escatimó elogios para el estratega uruguayo, catalogándolo como el mejor de los últimos tiempos.

“Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos”, apuntó Barco. A pesar de esto, aclaró que la renovación se verá con calma: “Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad”.

Sobre el resto del plantel, Barco reveló un dato clave que da tranquilidad a la institución de cara a la Copa Libertadores 2026.“Estamos en una etapa importante del campeonato. No me gusta tocar este tema, es un tema sensible dentro del grupo. Es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros”, afirmó.

