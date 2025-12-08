En medio de la incertidumbre sobre su permanencia en Universitario de Deportes, Jorge Fossati vivió una jornada especial lejos del Perú y muy cerca de sus raíces futbolísticas. El entrenador uruguayo fue invitado a un evento histórico en el Museo de Peñarol, donde la institución decidió reconocer a figuras que dejaron una huella profunda en su centenaria trayectoria. Mientras en Ate esperan una decisión final respecto a su continuidad para la temporada 2026, el ‘Nono’ compartió escenario con dos símbolos del aurinegro, reviviendo capítulos que marcaron su carrera y recordando su aporte en una de las etapas más exitosas del club.

En Uruguay, Peñarol llevó a cabo una ceremonia emotiva en la que honró a entrenadores que marcaron distintas épocas del club. Entre ellos estuvieron Óscar Washington Tabárez, Gregorio Pérez y el propio Fossati, quienes fueron recibidos entre aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes.

El reconocimiento hacia Fossati no fue menor: el técnico fue parte del histórico Quinquenio aurinegro que se extendió entre 1993 y 1997, etapa en la que Peñarol dominó el fútbol uruguayo con una solidez pocas veces vista. Para el club, su aporte formó parte esencial de la construcción de ese ciclo ganador.

En el evento, los tres entrenadores compartieron anécdotas y recuerdos. Las conversaciones giraron en torno a partidos memorables, decisiones clave y el cariño que mantienen por la camiseta aurinegra. El ‘Nono’ fue uno de los más buscados por la prensa local.

Jorge Fossati en el homenaje que le rindieron en Peñarol | Foto: CAP Museo

Mientras tanto, en el Perú sigue abierta la novela sobre su continuidad en Universitario. Aunque tiene contrato vigente hasta fines del 2026, la intención del técnico era firmar una adenda que incluya mejoras económicas y ciertos ajustes que considera necesarios para continuar con el proyecto.

En Ate, sin embargo, la situación ha dado un giro. La dirigencia crema decidió respetar el contrato original y descartar la modificación solicitada por el comando técnico. Desde el club afirman que no tomarán decisiones que comprometan su estabilidad económica a largo plazo.

Pese a ello, la ‘U’ sí ha mostrado disposición para mejorar los premios por objetivos y otorgar mayor libertad en decisiones deportivas. Es decir, si Fossati continúa y cumple metas como el tetracampeonato o una buena campaña internacional, recibirá una compensación adicional.

El cuerpo legal que representa al entrenador deberá analizar estos nuevos términos antes de dar una respuesta definitiva. En Universitario esperan una decisión pronto para no retrasar la planificación deportiva del 2026, especialmente en lo que respecta al mercado de fichajes.

El propio Fossati había declarado hace unos días que “faltaba prácticamente nada” para firmar un nuevo contrato. No obstante, con el cambio de postura de la institución, el panorama se ha vuelto más complejo y obliga a ambas partes a recalibrar expectativas.

Por ahora, el homenaje en Uruguay se convirtió en un paréntesis emocional en medio de un momento tenso. Mientras Peñarol lo recuerda como parte de una era dorada, Universitario aguarda la resolución de un tema que podría marcar el rumbo del club en la próxima temporada.

Jorge Fossati cumplió 73 años y cerró su año con Universitario. Consiguió los títulos 2023 y 2025 en la Liga 1 de Perú. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

TE PUEDE INTERESAR