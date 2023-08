Tras la derrota ante ADT y el empate ante Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes ha bajado del primer al segundo lugar del Torneo Clausura 2023 (ahora el líder es Sporting Cristal). En Ate ya no quieren volver a tropezar y están decididos a revertir esta situación este domingo, cuando enfrenten a Atlético Grau en el estadio Municipal de Bernal. Eso sí, en la previa del cotejo, el entrenador Jorge Fossati se refirió al intenso calor de Piura y aseguró que jugar a la 1:00 de la tarde, bajo ese sol, no es recomendable por los especialistas.

En primer lugar, el técnico uruguayo destacó que ya superaron los malos resultados obtenidos en las últimas fechas y que están enfocados en conseguir los tres puntos ante los ‘Albos’. “El buen ambiente estuvo siempre, ganar o no hacerlo nos cambia el humor, hay que comenzar a superar lo que ya no se puede arreglar, que es el pasado”, apuntó.

“Jugar a la 1 de la tarde en ese calor no es recomendado por la ciencia, no por mí, sino por los médicos. No jugamos en función de lo que puedan hacer terceros rivales, nuestro contrincante es Grau y trataremos de ser lo más competitivos posible en un horario anormal y en una situación climática anormal”, añadió Fossati.

El ‘charrúa’ también tuvo unas palabras para los jugadores merengues que están lesionados. “Alexander Succar y Roberto Suicho no se han podido reintegrar. En el caso de Marco Saravia se va integrando progresivamente, pero no está en condiciones da hacer un entrenamiento común y Emanuel (Herrera) continúa con molestias que no le han permitido trabajar con normalidad”, sostuvo al respecto.

Para finalizar, el director técnico habló sobre los problemas que tuvieron en las últimas fechas y también sobre el rival de turno. “Trabajamos de todo, pero específicamente en aquello que estamos fallando, que son las definiciones. Grau es un buen equipo que le da mucha intensidad a los partidos. Tiene jugadores con velocidad, técnico. Tendremos que hacer un buen partido. Si mantenemos el nivel, tenemos chances de ganar, esto lo digo con respeto por Grau”, concluyó.





Universitario: sin Flores ni Corzo

Este domingo, Jorge Fossati debe mover sus fichas y encontrar a los reemplazantes de los suspendidos Edison Flores y Aldo Corzo. Por ahora, los jugadores que asoman como alternativas son José Rivera y Piero Guzmán, aunque todavía restan entrenamientos para que el entrenador defina el equipo titular.





