En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, publicó la primera lista de convocados de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El ‘Ajedrecista’ presentó -por ahora- un listado repleto de futbolistas que juegan en la Liga 1 Betsson. El DT explicó que están buscando realizar un recambio generacional y para ello necesitan instalar nuevos futbolistas en su base de datos.

“Venimos convocando así desde hace un año, una selección de fútbol local, ya cuando se acerca los jugadores peruanos en el extranjero, damos esa lista. Queremos conocer a muchos Sub 23. Queremos integrarlos al universo de jugadores Sub 20 y Sub 23 para ese recambio generacional. Queremos instalarlos en nuestra base de datos. Esa es la razón”, apuntó técnico de la ‘Bicolor’.

Asimismo, dejó claro que, de los 28 futbolistas nacionales convocados en primera instancia, poco menos de la mitad se quedará para afrontar los partidos ante las selecciones de Paraguay y Brasil. “Son 10 a 12 jugadores que seguro continuarán hasta la fecha FIFA”, añadió el exentrenador de Universitario de Deportes.

El ‘Cabezón’ también tuvo unas palabras para los jóvenes Joao Grimaldo y Piero Quispe, quienes han destacado en Sporting Cristal y la ‘U’, respectivamente. “(Convocamos) a Joao por el presente y el nivel que mostró en la Copa Libertadores y Sudamericana, que fue bueno. Él y Quispe vienen con la Selección Peruana Sub 23, pero seguro van a quedarse hasta el final de la fecha”, apuntó.





Selección Peruana: lista del medio local

Arqueros: Carlos Cáceda, Renato Solís, Diego Romero.

Defensas: Marco Huamán, Jhilmar Lora, Carlos Ascues, Alonso Yovera, Aldo Corzo, Matías Lazo, Emilio Saba, Sebastián Cavero, Rafael Lutiger.

Mediocampistas: Adrián Ascues, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera, Jostin Alarcón, Gonzalo Aguirre, Piero Quispe, Edison Flores, Christian Cueva.

Delanteros: Joao Grimaldo, Matías Succar, Christopher Olivares, Andy Polo, Alex Valera, Fabrizio Roca, Bryan Reyna y Jhamir D’Arrigo.

¿Cuándo inician las Eliminatorias 2026?

La Selección Peruana iniciará un nuevo proceso clasificatorio el próximo jueves 7 de setiembre, cuando enfrente a su similar de Paraguay en Ciudad del Este. El martes 12 del mismo mes, la ‘Bicolor’ recibirá a la Selección de Brasil en el estadio Nacional de Lima. Se vienen duelos complicados en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.





