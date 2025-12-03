Guillermo Duró confirmó que Christian Cueva ya no pertenece a Emelec. (Video: Javier Ruiz / Foto: Emelec)
Guillermo Duró confirmó que Christian Cueva ya no pertenece a Emelec. (Video: Javier Ruiz / Foto: Emelec)

En medio de su posible regreso a la Liga 1, Christian Cueva cerró su paso por Ecuador tras rescindir su vínculo contractual con Emelec.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS