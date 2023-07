Poco a poco, José Rivera se va ganando un espacio en el Universitario de Jorge Fossati. La noche del sábado, el entrenador uruguayo le dio una gran oportunidad: ser titular en el clásico nacional ante Alianza Lima. El ‘Tunche’ hizo un gran esfuerzo y, tras 55 minutos disputados, salió de la cancha por Edison Flores. El exjugador de Mannucci fue importante en el trabajo defensivo y el comando técnico quedó satisfecho con su esfuerzo. Con humildad y perseverancia, sigue avanzando en su carrera profesional. Este domingo, volvió a demostrar que tiene los pies bien puestos en la tierra y que sus padres son lo primero en su mundo.

Luego de disputar el clásico en el estadio Alejandro Villanueva, el atacante, de 26 años de edad, decidió sorprender a sus padres en el lugar donde trabajan. A través de su cuenta de Instagram, el delantero merengue compartió un video en el que podemos verlo llegando al puesto en el que su papá y su mamá venden naranjas.

“Viejito, ¿a cuánto la naranja?”, menciona Rivera mientras mira a su papá. “Buenos días. Hay naranjas chicos. Nuevamente juntos viejitos”, señaló el jugador en la descripción del post. Si hay algo que describe al ‘Tunche’ es la humildad y el amor por su familia. Está claro que está pasando el día libre junto a las personas que le dieron la vida, un día después del clásico nacional.

José Rivera ha tenido minutos en los últimos tres partidos de Universitario de Deportes (Alianza Lima, Corinthians y Unión Comercio). Además, anotó un gol en el triunfo por 2-0 ante el ‘Poderoso de San Martín’. “Gracias a Dios se me dio, me siento muy contento. Siempre estoy preparado para cuando me toque. Hoy pude anotar y ayudar al equipo”, apuntó aquella vez tras su anotación.





¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Luego de este empate en el clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes volverá a jugar en la fecha 6 del Torneo Clausura al recibir a Carlos A. Mannucci. Este compromiso, que está programado para el lunes 31 de julio desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Monumental y contará con la transmisión exclusiva de GOLPERU.

El elenco de Ate no ha perdido en lo que va del Clausura y espera seguir con esa racha positiva en los próximos encuentros. El ‘Tricolor’ no será un rival sencillo y ya lo demostró en el Apertura, cuando se quedó con la victoria en Trujillo con un marcador de 2-0 gracias al doblete de Matías Succar. Aquel día la ‘U’, que todavía tenía a Carlos Compagnucci en el banquillo, sufrió las expulsiones de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña.





