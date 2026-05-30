A pocas horas del último partido de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura, donde recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Monumental, se confirmó la lista de convocados de Héctor Cúper y nuevamente José Rivera volvió a quedar fuera de los concentrados. En ese sentido, volvió a abrirse la interrogante respecto a su futuro en el club y la posibilidad de que sea prestado o transferido a otro equipo, en medio de los cuestionamientos por la tan mencionada imagen que dejó tras el partido ante Atlético Grau, donde tiró y pateó la camiseta de la ‘U’ en un momento de frustración.

Si bien la primera determinación de Universitario fue sancionarlo con no viajar con el plantel a Uruguay para el partido frente a Nacional, se esperaba que volviera a ser considerado para el choque con el CD Moquegua. No obstante, no solo se perdió dicho compromiso, sino que tampoco estuvo en la nómina para enfrentar a Tolima, donde los cremas igualaron sin goles y sentenciaron su eliminación de todo torneo internacional. Así pues, ahora volvió a quedar marginado del cruce con el ‘Rojo Matador’.

La primera explicación es que físicamente no está al 100% ya que recién está saliendo de una lesión, pues durante la semana estuvo presentando algunos dolores en el tobillo. Esto fue confirmado por Narciso Algamis, representante del ‘Tunche’, quien charló con el programa Estudio Fútbol y dio mayores detalles sobre el futuro de su patrocinado, a raíz de las especulaciones que surgieron en las últimas horas, en donde se señalaba que estaría cerca de marcharse a otro equipo.

“Él tuvo un golpe. Se trató del golpe en el tobillo que sufrió, pero si no tengo mal entendido, ayer o anteayer ya estaba trabajando normal”, señaló Algamis, dejando en claro que, si bien Rivera no estuvo trabajando con normalidad durante toda la semana, hace un día o dos ya había retomado los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

José Rivera registra un gol en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

Bajo ese contexto, es normal que hayan informaciones sobre un cambio de aires de Rivera para el Torneo Clausura. Pero el representante del ‘Tunche’ desmintió categóricamente estas versiones y aseguró no haber recibido comunicación alguna de la directiva de Ate al respecto, por lo que espera que el jugador se quede en la ‘U’.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de que José Rivera tome otro rumbo para el Torneo Clausura, ya sea que lo presten o le rescindan el contrato, Narciso Algamis precisó que cualquier decisión de esa índole tendría que ser conversada para que todas las partes involucradas lleguen a un acuerdo en común. En líneas generales, se mostró abierto a negociar siempre y cuando se den las condiciones.

“Según el contrato, se puede hacer todo lo que entre las partes convengan. Si el club se sienta y dice: ‘Bueno, mire, visto que la situación está así y que hay problemas, te vamos a rescindir el contrato’. Ok, se arregla entre las partes. O si te dicen: ‘Visto que la situación es así, te queremos prestar’. Claro, tiene que ser aceptado por los dos lados”, aclaró.

Finalmente, Algamis remarcó que los rumores de que el ‘Tunche’ Rivera está cerca de Alianza Atlético no son ciertos. “Hay muchas formas y, obviamente, como todo, tiene que haber un mutuo acuerdo. Si no, ¿cuál es el tema? El club no se ha comunicado con nosotros, así que para mí sigue todo normal. Hoy leí que se va a Sullana (Alianza Atlético); yo no sé de dónde sacan las cosas”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Tolima, Universitario volverá a tener actividad hoy cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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