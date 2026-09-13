Lisandro Alzugaray fue el héroe de Universitario en el clásico ante Alianza Lima. El atacante argentino ingresó en el segundo tiempo y apareció en los minutos finales para aprovechar un error de la defensa blanquiazul y marcar el 2-0 definitivo, resultado que permitió a la ‘U’ quedarse con tres puntos importantes en el Torneo Clausura.

Tras el encuentro, Alzugaray destacó el esfuerzo realizado por todo el equipo durante los 90 minutos. El futbolista señaló que Universitario tuvo paciencia y pudo encontrar el gol cuando el partido llegaba a su tramo final.

“Contento porque, bueno, el equipo hizo un esfuerzo muy grande durante todo el partido y, bueno, lo tuvimos ahí al final y gracias a Dios podemos llevarnos tres puntos a casa”, señaló el argentino.

El atacante también contó que había recibido el respaldo de sus compañeros antes de ingresar al campo. Según relató, le pidieron que aprovechara su oportunidad y que buscara marcar la diferencia en los minutos que tuviera.

“Me dijo: ‘Dale, te toca, ahí metele que ahora lo vas a ganar vos’”, contó Alzugaray sobre el mensaje que recibió antes de entrar al terreno de juego.

Para el delantero, su ingreso y el gol son una muestra de la importancia de mantenerse preparado pese a no iniciar como titular. “Se trata de eso, de estar, te lo dije la otra vez, de estar preparado. Bueno, me toca convertir un gol lindo, importante y la verdad que estamos contentos porque seguimos ahí a la punta”, afirmó.

Sobre la jugada que terminó en su gol, Alzugaray explicó que estuvo atento al error de los jugadores de Alianza Lima y esperó el momento indicado para intervenir. Incluso, reveló la broma que recibió de sus compañeros después de la acción.

“Ahí los chicos me cargaban porque me decían: ‘Su viejo zorro, que fuiste a esa pelota, esperaste que se chocaran ellos’ y bueno, gracias a Dios podemos llevarnos tres puntos a casa”, comentó.

Finalmente, Alzugaray consideró que el empate también habría sido un resultado posible por lo mostrado durante el partido. Sin embargo, destacó que Universitario supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose la victoria en el clásico.

“Ellos mejoraron en el segundo tiempo, por eso encontraron el gol también, pero bueno, fue un partido parejo. En el primer tiempo tuvimos ahí algunas ocasiones de gol nosotros y bueno, creo que el mérito al esfuerzo es el triunfo”, concluyó

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