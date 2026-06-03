Universitario continúa definiendo el futuro de varios integrantes de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Mientras la dirigencia trabaja en la incorporación de refuerzos para afrontar el Torneo Clausura y recuperar el protagonismo mostrado durante gran parte del Torneo Apertura 2026, también viene concretando algunas salidas con el objetivo de que aquellos futbolistas con poca participación puedan encontrar mayor continuidad y sumar minutos de competencia.

Uno de ellos es Hugo Ancajima. El lateral derecho no continuará en el plantel merengue durante el Torneo Clausura y todo apunta a que seguirá su carrera en Juan Pablo II, club que viene reforzándose para afrontar el segundo semestre del campeonato.

La operación se realizará en condición de préstamo, una fórmula que permitirá al defensor sumar los minutos que no logró encontrar con regularidad durante la presente campaña en Ate.

El encargado de anunciar su salida fue su propio representante, Narciso Algamis, quien confirmó la operación en el programa Hablemos de Max: “Hugo (Ancajima) va a Juan Pablo II”.

Ancajima formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato nacional, aunque la fuerte competencia en su posición le impidió consolidarse como una alternativa constante dentro del equipo principal.

Desde Universitario consideran que la cesión puede beneficiar al futbolista, ya que tendrá mayores oportunidades de competir en un club donde podría asumir un rol más protagónico.

Por su parte, Juan Pablo II busca convertirse en uno de los equipos más activos del mercado de fichajes. La institución viene trabajando en la incorporación de refuerzos para distintas líneas del plantel, con el objetivo de fortalecer su equipo y afrontar de mejor manera el Torneo Clausura.

De hecho, Ancajima no sería el único jugador con pasado reciente en Universitario que aterrizará en Chongoyape. El club norteño ha puesto la mira en varios futbolistas del medio local para potenciar su plantel con el objetivo de mantener la categoría.

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