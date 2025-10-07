Universitario de Deportes no pasó apuros para ganar en casa e imponerse por 3-0 sobre Juan Pablo II College, yéndose al receso como líder absoluto del Torneo Clausura y con grandes chances de sellar el tricampeonato si mantiene esta línea. En medio de eso, Martín Pérez Guedes se refirió a lo que se les viene en esta recta final de la temporada y analizó su rendimiento en comparación con el 2024.

Recordemos que en la Liga 1 del curso pasado, Pérez Guedes tuvo una buena temporada en cuanto a números, ya que marcó 10 tantos y fue determinante en pasajes importantes de la lucha por el campeonato. No obstante, este año redujo considerablemente sus cifras y hasta ahora lleva solo tres anotaciones, dos de ellas en el Clausura.

Pese a esto, el mediocampista se siente satisfecho con su desempeño y valoró su aporte desde otro ángulo, manteniendo su intensidad en el juego y reafirmándose como titular. “Estoy tranquilo por el granito de arena que aporto para el equipo, son partidos muy duros los que venimos disputando. Estoy satisfecho con lo que le vengo dando al club; el año pasado lo hice con más goles, este desde otro lugar”, señaló.

En esa misma línea, el futbolista 34 años le dio importancia al respaldo que ha recibido de Jorge Fossati, un punto clave en el buen presente colectivo de Universitario. “El profesor me da mucha confianza, pero estamos teniendo un buen año en lo grupal, que es el primer objetivo”, comentó.

Martín Pérez Guedes lleva tres goles en la Liga 1 2025. (Foto: Universitario)

Si bien Alex Valera es el goleador de la ‘U’ en la temporada, Pérez Guedes aseguró que lo valioso es que en la interna saben que lo más importante es que el equipo de mantenga sólido. “Es importante que todos podamos convertir, pero no nos enfocamos en quién anote, sino en sobresalir como equipo y apoyarnos unos a otros. Este año tenemos un gran plantel y eso nos suma como grupo”, afirmó.

Por último, el mediocampista argentino nacionalizado peruano resaltó el plantel amplio en tiene Universitario en este 2025, algo que les ha permitido competir palmo a palmo en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Recordemos que en el plano internacional, los cremas llegaron hasta los octavos de final.

“Este 2025 tenemos un plantel más extenso, con jugadores que cualquiera puede ser titular. Si bien entran 11 al campo, se han hecho rotaciones y todos han aportado desde el lugar que les tocó, y eso es importante”, sentenció Pérez Guedes, quien tiene contrato con el cuadro estudiantil hasta diciembre del 2026.

Martín Pérez Guedes no ocupa plaza de extranjero en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

