En medio de problemas financieros y un estancamiento en el plano deportivo, con los futbolistas negándose a concentrar en un par de ocasiones, hoy se confirmó una buena noticia para Emelec. A puertas del compromiso frente a Leones del Norte, por los octavos de final de la Copa Ecuador, el ‘Bombillo’ confirmó la presencia de Christian Cueva dentro de la convocatoria. Con esto, Guillermo Duró recuperó a uno de sus mejores elementos y se espera que pueda tener minutos este miércoles 8 de octubre-

Cueva disputó su último encuentro hace casi un mes, cuando salió lesionado en la derrota por 4-0 a manos del Barcelona SC. Desde entonces, los problemas musculares no lo han dejado tranquilo y no ha conseguido recobrar la continuidad que había tenido en los primeros meses de su estadía en el fútbol ecuatoriano.

Incluso, en medio de especulaciones sobre su posible salida tras algunos meses impago, ‘Aladino’ recibió el permiso del área deportiva de Emelec para viajar al Perú y pasar por un tratamiento que le permitiera recuperarse lo más pronto posible. Aparentemente esa decisión trajo sus frutos, pues ya está a disposición de Guillermo Duró.

Hay que tomar en cuenta, además, que Cueva vio la tarjeta roja en el choque con Barcelona SC, tras ser sancionado por conducta violenta cuando ya se encontraba en el banquillo de suplentes luego de ser sustituido. Así pues, sumado a su lesión, tuvo que cumplir dos fechas de suspensión, tiempo que aprovechó para ponerse en forma y no perderse más encuentros.

Christian Cueva ya se recuperó de los problemas musculares que lo llevaron a viajar a Perú para su recuperación. (Foto: Emelec)

Lo más seguro es que el exvolante de Cienciano no arranque como titular, ya que recién está saliendo de una lesión y Guillermo Duró prefiere llevarlo de a pocos para no arriesgar a que tenga una recaída. En ese sentido, lo más seguro es que sea una pieza de recambio para la etapa complementaria, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el duelo con Leones del Norte.

En cuanto a números, Christian Cueva registra 12 pedidos disputados con Emelec, divididos en 11 por la LigaPro y uno por la Copa Ecuador; asimismo, lleva dos goles y dos asistencias. Con el ‘Bombillo’ en el reducido para clasificar a la Copa Sudamericana, la hinchada espera que ‘Aladino’ pueda elevar su nivel y ser determinante de aquí hasta el cierre de la temporada.

En este hexagonal, Emelec marcha segundo con 45 puntos, uno menos que el Deportivo Cuenca, líder con 46 unidades. Hay que precisar que de este cuadro, solo uno clasificará a la Primera Fase de la Copa Sudamericana 2026, por lo que el equipo de Guillermo Duró espera salvar su difícil año consiguiendo dicho boleto; y es que recordemos que hasta hace unos meses estaban peleando por no descender.

Christian Cueva registra dos goles y dos asistencias con Emelec. (Foto: Emelec)

¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Luego de su último triunfo por 3-1 sobre Deportivo Cuenca, Emelec volverá a tener actividad esta semana cuando visite al Leones del Norte, en el partido válido por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. Dicho duelo está programado para este miércoles 8 de octubre desde las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás revisar lo nos deje el desempeño de Christian Cueva en la web de Depor.

