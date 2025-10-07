Como ha venido sucediendo a lo largo de toda la temporada, las polémicas arbitrales estuvieron a la orden del día en la última jornada del Torneo Clausura. Una de las más llamativas sucedió en la derrota de Alianza Lima a manos de Alianza Universidad, en donde le anularon un gol a Hernán Barcos por una supuesta posición adelantada.

La acción se dio al minuto 11 del primer tiempo, cuando Sergio Peña envió un pase al espacio para que el ‘Pirata’ defina a placer y decrete el 1-1 parcial en el Estadio Heraclio Tapia León. Todo parecía trascurrir con normalidad, cuando el árbitro principal, Jordi Espinoza, anunció que desde el VAR estaban revisando una posible posición adelantada del delantero cordobés.

Tras unos minutos de espera, desde la cabina de videoarbitraje, encabezada por Alejandro Villanueva, le comunicaron a Espinoza que Barcos estaba en fuera de lugar por la ubicación de su hombro. Como era de esperarse, esto generó indignación en los jugadores y algunos reclamaron la decisión, no obstante, esta no cambió y Alianza Universidad continuó ganando por 1-0.

Alianza Lima no pudo con Alianza Universidad en Huánuco. (Foto: Liga 1)

Con este panorama, el último lunes, en su intervención en L1 Radio, Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dio su punto de vista sobre lo sucedido y explicó cuáles son los parámetros del VAR para determinar si una jugada está en posición adelantada o no. En su intervención, sostuvo que en la repetición no queda claro si Barcos estaba en offside o no.

“El VAR no es para que convenzan a los que están ahí, el VAR es para convencer al de afuera que la decisión que se tomó, tiene que ser objetiva. Acá entramos a muchos campos de la subjetividad. ¿Queda fehacientemente claro? Quizás para los del VAR sí, pero con esta toma que ellos ponen, con esas líneas no se puede precisar”, opinó.

En esa misma línea, Reátegui aclaró que los errores arbitrales no solo se dan por parte de los que están en el campo de juego, sino también del lado de los que están en la cabina del VAR. “Hay que decirlo también: se equivocan los árbitros y se equivocan los del VAR”, añadió, reafirmando sus dudas sobre si el gol del ‘9’ de Alianza Lima estuvo bien anulado o no.

Fuera de eso, lo cierto es que los íntimos no fueron capaces de reponerse del segundo gol de Alianza Universidad en la etapa complementaria, cuando Yorleys Mena definió con calidad luego de una perfecta asistencia de Marcos Lliuya. El empate parcial anotado por Eryc Castillo no fue suficiente para cambiar la historia, donde los victorianos tuvieron que jugar gran parte del segundo tiempo con 10 hombres tras la expulsión de Hernán Barcos por agresión.

Jordi Espinoza fue el árbitro principal del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad. (Foto: CONAR)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

