A pocos días de disputarse la última jornada del Torneo Clausura, el entorno de Universitario de Deportes recibe mensajes de aliento de referentes que supieron celebrar títulos con la camiseta merengue. En esta oportunidad, el exvolante Martín Pérez Guedes tomó la palabra para analizar el presente del cuadro estudiantil previo a su decisiva visita frente a Sport Huancayo. El argentino destacó el carácter competitivo de sus antiguos compañeros, pidió mantener la calma en esta instancia y dejó una contundente postura sobre su retiro profesional.

El compromiso frente al elenco huancaíno se jugará este domingo 22 de noviembre a las tres de la tarde en el estadio IPD Huancayo. Donde los dirigidos por Fabián Bustos buscarán cerrar el campeonato sumando los tres puntos en la altura, esperando que Cristal no triunfe con Cienciano para coronarse ganadores del Clausura.

En diálogo con Universiradio, el exfutbolista evitó dar consejos al plantel, pues confía plenamente en su experiencia para afrontar definiciones. “No soy de dar consejos. El grupo ya sabe cómo se juega esta parte del torneo. Es un grupo con mucho carácter. Lo que siempre digo hay que ver el vaso medio lleno”, declaró inicialmente.

Universitario visita a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)

Asimismo, el mediocampista recordó que cada campaña presenta obstáculos distintos y que la paciencia resultará clave para conseguir el objetivo trazado. “Hay que tener paciencia y tranquilidad. El grupo eso lo sabe. Hace tres años que lo vienen haciendo y, como siempre dicen los cremas, hay que ir hasta el final”, complementó el exjugador estudiantil.

Respecto a la complejidad de jugar como visitante en la incontrastable ciudad, el argentino reconoció la exigencia del rival pero apeló a los antecedentes recientes del club. “Los caminos no son los mismos todos los años y sabemos que el partido con Huancayo es durísimo. Huancayo es una plaza difícil y dura”, analizó con franqueza.

Sin embargo, el exvolante merengue recordó que el plantel ya supo romper estadísticas adversas en provincia durante la temporada pasada, mostrando total confianza en repetir la hazaña. “El año pasado tuvimos una deuda pendiente de ganar en Tarma y lo pudimos lograr. Entonces, creo es una racha que podemos romper ahí, en Huancayo”, expresó convencido.

Universitario se coronó tricampeón en Tarma. (@universitario)

¿Cuándo volverá al fútbol profesional?

Martín Pérez Guedes, luego de proclamarse tricampeón con Universitario, decidió a mediados de este año, dejar al club ‘crema’ para volver a su país y pasar más tiempo con su familia. No solo le dijo adiós a vestirse con los colores de la ‘U’, si no le dijo adiós también a las canchas, pero sin decir explícitamente que sería una despedida definitiva.

Al ser consultado sobre un eventual retorno a las canchas como futbolista profesional, Pérez Guedes cerró completamente las puertas a esa posibilidad. El argentino explicó que su retiro no respondió a dolencias físicas, sino al agotamiento mental acumulado. “No es un caso cerrado. Yo creo que físicamente estoy de maravilla”, aseguró tajantemente.

Finalmente, el exmediocampista profundizó sobre el desgaste emocional que implica vivir lejos de su entorno familiar, descartando volver a competir oficialmente pronto. “Mentalmente por ahí ya venía un poco cansado con estar siempre fuera de casa. El fútbol tiene sus cosas lindas y malas. Si volvería me costaría mucho. No lo veo cercano”, sentenció contundente.

TE PUEDE INTERESAR