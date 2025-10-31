En medio de la euforia por el recién conseguido tricampeonato, una de las piezas claves del mediocampo ‘crema’ ha hecho una pausa para analizar el exitoso proceso de los últimos tres años. Martín Pérez Guedes, figura fundamental en la era dominante de Universitario, hizo una evaluación exhaustiva de las tres estrellas consecutivas. Aunque la lógica indicaría que el título del centenario (2024) o el más reciente (2025) serían los más celebrados, el argentino sorprendió al elegir un campeonato anterior, uno que significó el inicio de todo.

En una entrevista concedida a GOLPERU, el mediocampista reflexionó sobre lo que ha significado este ciclo ganador, admitiendo que la realidad superó sus propias expectativas. Pese a la sorpresa de los logros, reconoció que la obligación de ganar es inherente a la institución. “Sí, uno por ahí no se imaginaba estos tres años muy lindos que venimos pasando con el club”, confesó el volante.

Sin embargo, rápidamente matizó que la ambición siempre estuvo presente desde su llegada. “Sí sabíamos que cuando jugás en un club de estas características tenés que pelear títulos y la verdad que este grupo lo ha conseguido, lo ha logrado, así que sí, muy feliz, muy feliz”, afirmó Pérez Guedes, destacando la fortaleza mental del plantel.

Martín Pérez Guedes tiene contrato hasta finales de 2026 con Universitario. (Foto: Universitario)

Para el jugador, su llegada a Universitario en 2023 fue el cumplimiento de un anhelo personal. Este sueño no era solo vestir la camiseta ‘crema’, sino vivir la experiencia del Estadio Monumental lleno, algo que había imaginado años atrás cuando le tocó visitarlo en un contexto completamente diferente, marcado por la pandemia y el silencio.

“En pandemia nos tocó jugar en el Estadio Monumental y jugar en ese estadio, cuando uno se lo imaginaba con gente...”, recordó sobre sus visitas previas con Melgar. “En 2023 me tocó venir a la U y la verdad que fue una alegría enorme y obviamente que hoy miro para atrás todo el trayecto que hemos hecho en estos tres años y la verdad que estamos muy bien”, agregó.

Al ser consultado sobre cuál de los tres títulos (2023, 2024 o 2025) elegiría como el más especial, el mediocampista dudó, asegurando que es complejo ponerlos en orden. No obstante, no tardó en señalar el primero de la racha como el más significativo a nivel personal y grupal, a pesar de que en ese momento quizás no era el protagonista consolidado que es hoy.

Universitario de Deportes venció en la final del 2023 a Alianza Lima en Matute. (Foto: GEC)

“Mirá, o sea, es difícil ponerlos en un orden, pero sin duda el del 2023 fue lo que se encadenó en estos, bueno, en el año anterior y en este año pude lograr dos títulos más”, explicó. La razón de su elección no se basa solo en el trofeo, sino en el contexto y el significado de aquella victoria fundacional.

El volante de 34 años fue específico sobre el valor de esa primera estrella. “Creo que el del 2023 para mí fue algo excepcional por lo que se vivió, porque era el primer año en la U de la mayoría del plantel”. Añadió un elemento clave que la bajada insinúa: “y bueno, por la final lograda, ganada”, en clara referencia a la definición ante el clásico rival.

Aunque reconoció la magnitud de la estrella del año siguiente, “el año centenario también creo que fue algo muy importante”, reafirmó su elección inicial. Su conclusión fue contundente: ese título fue la piedra angular del actual dominio ‘crema’. “No me gusta elegir uno, pero si toca elegir uno, el del 2023 fue el inicio de este gran momento que tiene el equipo”, sentenció el jugador argentino.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.