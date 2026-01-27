Las dirigencia de Universitario de Deportes apostó por importantes incorporaciones internacionales para reforzar a su plantel 2026, el mismo que busca el tetracampeonato nacional y mejorar la campaña del año pasado en Copa Libertadores. Uno de los fichajes que más llamó la atención fue el senegalés Sekou Gassama.

Precisamente, sobre el delantero africano, se refirió en conferencia de prensa el polifuncional futbolista Martín Pérez Guedes, quien destacó lo bien que se ha integrado al grupo. Además, remarcó que tiene importantes cualidades que le servirán al entrenador esáñol Javier Rabanal.

“Es un gran chico, sabemos el potencial que tiene, obviamente que se está adaptando a la pretemporada y ahora está diferenciado, pero de a pocos se va sumando al grupo. Sabemos de las condiciones que tiene y que va a aportar mucho para el equipo”, dijo el argentino nacionalizado peruano.

“Sabemos que habrá competencia, es un club importante donde siempre van a haber grandes jugadores. Han llegado jugadores de nivel que están a la altura del club y si me toca estar en el banco buscaré de ahí aportar, siempre vamos a tirar para adelante”, agregó Pérez Guedes.

Sekou Gassama fue presentado en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

En esa línea, remarcó la importancia de tener competencia en todas las línea, con jugadores de nivel y una alta exigencia en los trabajos para consolidar un equipo que pueda pelear en ambos frentes.

“Tenemos un amplio grupo, cualquiera puede jugar, cada uno de nosotros sabemos que estamos en un club como la ‘U’, donde siempre va a haber mucha competencia, muchos jugadores que pueden estar a la altura. Hay una competencia sana, se ha formado un lindo grupo, los chicos que han llegado son sumamente buenos, profesionales. Estamos contentos con los que se han incorporado, con muchas ganas que ya arranque el torneo”, finalizó.

Los cremas presentaron a su plantel profesional el último sábado, con un amistoso ante la Universidad de Chile. Fue una contundente victoria de 3-0 con anotaciones de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

