La recta final del campeonato exige que los equipos candidatos cuenten con la totalidad de sus planteles, pero las malas noticias médicas continúan complicando seriamente la planificación deportiva de Universitario de Deportes. En el mismo compromiso donde el entrenador Fabián Bustos concretará su esperado regreso oficial al banquillo de suplentes, el comando técnico tendrá que seguir lidiando con una ausencia sumamente sensible en la última línea. Se trata de una pieza clave para el esquema táctico que lamentablemente continúa sin poder superar sus dolencias físicas.

Este crucial enfrentamiento frente a Atlético Grau corresponde a la decimoquinta jornada del Torneo Clausura y se disputará este domingo 1 de noviembre en Trujillo. La escuadra estudiantil marcha actualmente a solo un punto de distancia del líder Sporting Cristal, pero con un partido menos.

Por lo que este duelo será trascendental para la ‘U’ en su afán de retomar la punta, recordando que a mitad de la próxima semana, tendrá que medirse también con Sport Boys para poder recuperar el duelo perdido el pasado miércoles que no se pudo disputar por la procesión del Señor de los Milagros.

Universitario informó sobre el estado físico de Matías Di Benedetto antes del partido ante Juan Pablo II de Chongoyape. (Foto: Universitario)

Ahora, lo realmente complicado no será tener que jugar partidos de manera consecutiva, si no que las piezas claves del tablero del estratega argentino no están del todo completas. Esto a pesar de que ya se había estimado que uno de los jugadores tricampeones podría volver sin problema.

Según informó RPP, el zaguero Matías Di Benedetto quedó totalmente descartado para enfrentar al conjunto piurano en el norte del país. La prolongada ausencia del futbolista viene afectando los planes defensivos del club desde la novena fecha del presente certamen nacional.

Su última aparición oficial ocurrió cuando los cremas superaron como visitantes a Alianza Lima por 2-1, partido donde disputó los 90 minutos completos antes de manifestar la dolencia que hoy lo margina. Y, a pesar de que estuvo realizando trabajos junto al plantel en Campomar, seguirá esperando fuera de lista.

Matías di Benedetto jugó por última vez en el clásico en Matute. (Foto: LFP)

¿Cuál es su diagnóstico oficial y cuándo vuelve?

Previo al reciente choque contra Juan Pablo II College en el estadio Monumental, la institución emitió un pronunciamiento oficial sobre la actualidad física del jugador. En dicho parte médico, el club detalló a toda su hinchada que el defensor “continúa recuperándose favorablemente de la lesión muscular que presentó en setiembre pasado” bajo estricta supervisión.

Asimismo, el documento institucional remarcó los pasos a seguir antes de autorizar su retorno definitivo al césped competitivo. Los especialistas del cuadro estudiantil mencionaron en el texto que “por recomendación médica, deberá completar este proceso antes de retomar sus actividades deportivas habituales”, priorizando su total rehabilitación para evitar cualquier tipo de recaída futura más grave.

Y esa misma razón, la que nuevamente lo tendrá fuera del próximo compromiso, pues el defensor central será reservado netamente por precaución médica, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y que solo restan 3 jornadas para definir al ganador del Torneo Clausura y lo que podría ser un finalista para el título nacional.

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