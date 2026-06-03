Adrián Quiroz es uno de los futbolistas más destacados de la primera parte de la temporada en la Liga 1 y ha despertado el interés de importantes clubes de la capital, así como otros del extranjero. Su debut con la selección peruana también aumentó su valor en el mercado, aunque mantiene contrato vigente con Los Chankas, de gran Torneo Apertura 2026.

Sobre el futuro cercano del hábil mediocampista de 26 años habló su representante Marcus di Giuseppe o más conocido en nuestro país como ‘Bica’, quien dio compartió valiosa información sobre acercamientos al futbolista.

“La ‘U’ llegó con una propuesta muy fuerte del medio local, y el jugador y nosotros debemos pensar en qué es lo mejor. Entonces la negociación ya está, hay una conversación ahora entre clubes para ver cómo se soluciona el problema de la cláusula. Ahora hay que esperar estos días, ojalá que Adrián tenga minutos con la selección y tenemos tiempo para la próxima semana”, comentó el empresario brasileño.

“Cuando regrese a Lima, tomamos la decisión final. Ir a la ‘U’ o tener una oportunidad de ir al extranjero. Solo la ‘U’ se interesó. Muchas veces salen muchas cosas, pero los únicos que me llamaron y nos reunimos fue con Universitario”, dijo en aclaración a los rumores que indicaban que Alianza Lima también tenía una oferta.

En esa línea, también se refirió al interés por el jugador en clubes de otros países del continente. “Hay sondeos de Brasil, Argentina y México también, pero nada concreto. Tenemos que ser realistas, preguntan valores y los scouting comienzan a buscar informaciones, pero nada concreto como fue lo de la ‘U’; por eso creo que la posibilidad de regresar a la ‘U’ es muy grande, a no ser que llegue de último minuto algo muy fuerte con valores totalmente diferentes para que la cosa cambie”, apuntó.

Quiroz junto a Concha y López en la concentración de Perú. (Foto: FPF)

Quiroz fue convocado por Mano Menezes en su primera convocatoria al mando de la selección peruana, cuando la blanquirroja se enfrentó a las selecciones de Senegal y Honduras.

Su debut fue bastante bueno y, como consecuencia, se le ratificó la confianza para la próxima fecha FIFA de junio, cuando Perú enfrente a las selecciones de Haití y España en Estados Unidos y México, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR