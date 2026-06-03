Los representantes peruanos ya tienen agenda definida. Tras el sorteo realizado por la CONMEBOL, Sporting Cristal y Cienciano conocieron oficialmente la programación de sus respectivas llaves en los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Zé Ricardo se medirá ante RB Bragantino, mientras que el equipo de Horacio Melgarejo tendrá un duro desafío frente a Lanús, vigente campeón del certamen continental. Ambos clubes buscarán superar esta instancia para acceder a los octavos de final y mantener viva la ilusión de seguir avanzando en el torneo internacional.

Sporting Cristal afrontará una complicada serie frente a RB Bragantino de Brasil. El conjunto celeste buscará dejar atrás su eliminación de la Copa Libertadores y aprovechar esta nueva oportunidad internacional para meterse entre los mejores equipos del certamen.

El partido de ida entre Sporting Cristal y RB Bragantino se disputará el miércoles 22 de julio en Lima, mientras que el encuentro de vuelta quedó programado para el miércoles 29 de julio en territorio brasileño.

Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL)

Por su parte, Cienciano también tendrá un duro enfrentamiento ante el vigente campeón del torneo. El cuadro imperial intentará dar el golpe en la Sudamericana y buscará dar un paso más rumbo a los octavos de final del torneo.

El equipo cusqueño aseguró su clasificación a los play-offs del torneo tras empatar 1-1 ante Juventud en la última fecha de la fase de grupos. Con este resultado, el conjunto campeón de la Copa Sudamericana 2003 avanzó como segundo del Grupo B.

Lanús es el actual campeón de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

El partido de ida de la serie entre Cienciano y Lanús se disputará el miércoles 22 de julio en el Estadio Néstor Díaz Pérez, ubicado en la ciudad de Lanús. Por su parte, el encuentro de vuelta se jugará el miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el conjunto cusqueño buscará sellar su clasificación jugando de local.

Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL)

Cabe recordar que los play-offs enfrentarán a los segundos de grupo de la Copa Sudamericana contra los equipos que finalizaron terceros en sus respectivas zonas de la Copa Libertadores. Los ganadores accederán a los octavos de final.

La fase de play-offs se desarrollará entre el 21 y el 30 de julio, mientras que los octavos de final están programados para disputarse durante el mes de agosto.

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