Además, el ‘Simpático’, como lo llaman en su país, también recordó a tres personajes del fútbol peruano: Juan Carlos Oblitas, Roberto Palacios y Hernán Barcos. Todos con pasado en LDU de Quito.

¿Qué recuerdos de Jorge Fossati técnico en Liga de Quito?

Para mí es un halago que Jorge Fossati siga dirigiendo por toda su trayectoria en Uruguay, Qatar, el mismo Ecuador, acá con Liga de Quito ganando dos torneos internacionales (Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana). Más allá de todo lo deportivo, es una buena persona. Teníamos un grupo fuerte, todos tenemos buenos recuerdos de él, por su manejo. Hay una agradecimiento especial por él, y de las enseñanzas que dejó más allá del fútbol, también.

¿Qué enseñanzas le dejó?

Con Fossati y su cuerpo técnico teníamos buena relación. Hablábamos en reuniones, cumpleaños, casi todos éramos casados, y después de las tres de la tarde, cuando podíamos, no juntábamos como en familia. Nos explicaba lo que quería con nosotros, y se lo trasladábamos a los más chicos.

Usted fue su voz de mando dentro de la cancha, el capitán del equipo que hizo historia...

Había retornado del país, venía de Sao Paulo, ya referente. Tenía una revancha, en mi caso, por ganar títulos internacionales, y a través de Fossati pude lograr la Copa Sudamericana y la Recopa. Muy contento y satisfecho por jugar en Liga, por ser dirigido por Fossati.

Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes y anunció públicamente que el capitán de su equipo será un jugador que esté siempre ubicado cerca al árbitro...

Capitán no es cualquiera. Si fuese así, ya dejaría de existir el liderazgo en un equipo. Tiene que ser alguien con una trayectoria fluida, conocido, representativo, que esté cerca al árbitro. Es una buena alternativa que el profesor tomó para dirigir a sus equipos.

Cuando dirigió a Liga de Quito también aplicó el sistema 3-5-2...

Es un sistema que utilizó y donde mejor me sentía. En mi carrera Sub 20 fui central, cuando llegó Fossati, supimos entender el sistema, y tuvimos confianza con los defensores. Siempre juega con un enganche, de bue pie, y dos carrileros (Ambrosi y yo), él tenía un despliegue más constante, y yo más potencia, pero menos regreso. Me ayudó a corregir con el tiempo, no es fácil, hay que hablar mucho y estar concentrados, ya que es muy exigente en lo táctico. Nos costó casi un mes agarrarle la mano al sistema, pero después era difícil para los rivales. Nosotros fuimos el equipo más goleador, en su primera etapa en Liga (2003-2004). Teníamos mucho despliegue. Hice ocho goles, nunca más lo hice, tenía mucha llegada.

¿Cómo describe la campaña de Jorge Fossati en Liga?

Fossati nos llegó a convencer con su trabajo. Una manera de entrenar muy exigente. Hicimos cosas que ahora recién algunos equipos lo hacen. Trabajamos por las bandas, las ligas, el gimnasio, el sistema, nos adelantamos con él. Poca gente lesionada, todos trabajaban al máximo. Su manera de trabajar es muy moderna. Nosotros ya estábamos quince años adelantados. Le irá bien en Universitario, lo conozco mucho.

Acá asumió la ‘U’ y en tres entrenamientos debutó con un sistema inusual (3-5-2) y con un triunfo que significó la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana...

Por el conocimiento y su capacidad. Además, de tener los jugadores para emplear su sistema. Seguro vio que pueden dar esa tranquilidad a través del planteamiento. Desde ahí es creer en el técnico, lo que transmite en los entrenamientos. Es una persona muy estudiosa, que siempre te dice que eres el mejor, trabaja mucho la cabeza. Cuando llegó Fossati pasé a marcar por la derecha, en un mes aprendí a centrar con él. Me decía que iba a llegar a la selección, que iba a salir del país. Me hizo jugar de memoria, me ayudo mucho y ayudó a crecer como futbolista, como persona, eso le agradezco a él.

Ahora vas a seguir la campaña de Jorge Fossati en Universitario de Deportes...

Yo sigo el fútbol peruano.

En su primera conferencia de prensa en la ‘U’, sorprendió a la prensa al decir que iba a la iglesia. ¿En Liga también era muy religioso?

Sí, acá orábamos antes de los partidos. Yo creo mucho en Dios, pero no soy de ir constantemente a la iglesia.

¿Alguna anécdota?

De compartir en familia. Era una persona muy correcta. Él siempre apuntó mucho a los carrileros, me preguntaba si no jugábamos bien, si había dormido. Se me cargaba a mi y a Ambrosi, excompañero, carrilero. Irónicamente, pero nos metía palo. Teníamos que estar muy bien todos los partidos. Con nosotros era muy correcto.

A sus 70 años sigue vigente como entrenador...

Es un técnico que enseña muy bien. Con nosotros no dormía, siempre adelantaba lo que iba a pasar. Muy estudioso del fútbol, es su pasión. Para mí fue mi mejor técnico, no se compara con otro, ni en la selección, desde que lo conocí hasta que ganamos la Copa Sudamericana. Ahora que está más cerca (Perú), lo voy a buscar al profesor.

También fuiste dirigido por Juan Carlos Oblitas y compartiste vestuarios con Roberto Palacios. ¿Qué recuerdos?

El ‘Ciego’ me enseñó muchísimo. Hasta ahora hablo con su hijo (Fernando), quien me invitó a un evento deportivo en Estados Unidos. Hace poco estuvo por acá el ‘Chorri’ vino a jugar un partido en el complejo de Liga, pero no pude estar con él. Nos dio un plus extra, no sé cómo no jugó en Europa. Experiencia bárbara. Con Oblitas tengo una anécdota.

¿Cuál?

Cuando Oblitas llegó a Liga reunió a un grupo (Édison Méndez, la ‘Sombra’ Espinoza, Araujo, todos los de selección), y nos dijo: ‘negritos’, pero explicó que así decía también en su país. También nos comentó: ‘me han dicho que ustedes son los que mandan en el equipo, así que me pueden sacar, entonces’. Nos sorprendió, pero nos pidió apoyo, no quiero que me hagan la camita, después lo dijo de joda. Recuerdo que Oblitas nos pagó un premio, que el presidente no había cumplido. Saco el dinero y pagó, la gente no quería. Hicimos parrillada con el grupo, y también se repartió con los más chicos. Es una buena persona.

También tuviste de compañero al actual delantero de Alianza Lima, el argentino Hernán Barcos...

Una figura. Jugamos enormes con él. Fue partícipe de ganar el título con Liga. Es un personaje. Una buena persona. Nos llevó a la Copa, e hizo que Liga juegue bien. A pesar de su estatura, tiene una técnica espectacular. Sabe como aguantar un balón, daba respiro, muy rápido e inteligente para jugar. Tirársela a Barcos, él la resuelve. Hizo acá muchos goles.

Ecuador tiene nuevo seleccionador, el español Félix Sánchez...

A pesar que clasificamos al Mundial, tuvimos un poco de suerte. Chile, Colombia y Paraguay no estuvo bien. Perú andubo bien con Gareca. Me hubiese gustado que venga a Ecuador. Conoce el medio, la idiosincrasia. Ahora han traído a un seleccionador español, dicen que es mejor que Alfaro y Gareca, son contradicciones. Cada Eliminatoria tiene su historia, no podemos confiarnos por los cupos.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR