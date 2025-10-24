La fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 podría significar la coronación de Universitario de Deportes como tricampeón nacional porque, de ganar, será inalcanzable para sus más cercanos perseguidores. Los dirigidos por Jorge Fossati visitarán a ADT en Tarma y están listos para celebrar; sin embargo, desde la organización del torneo se pronunciaron por la premiación, teniendo en cuenta que el recinto no está acostumbrado a recibir este tipo de situaciones.

“Este domingo, de darse el escenario que Universitario de Deportes gane el título del Torneo Clausura Liga1 Te Apuesto 2025 y se proclame tricampeón nacional, no habrá ceremonia de premiación en el estadio de Tarma”, determinaron las autoridades de la Liga 1.

Ante la posibilidad de ser campeones, desde la Liga 1 decidieron tomar precauciones en un escenario que no está habituado para celebraciones. Por esta razón, de ganar y ser campeón, alargarían la entrega del trofeo para la próxima fecha en el estadio Monumental, cuando reciben a Deportivo Garcilaso.

Por ahora, Universitario cuenta con 36 puntos en el Torneo Clausura y -en caso gane- mantendrá los 10 de ventaja ante Cusco FC, dependiendo de sí mismos para sus objetivos en el certamen. De esta manera, faltarán 3 fechas (9 puntos por jugarse) y será inalcanzables.

Es necesario también analizar los distintos escenarios porque si Cusco FC gana ante Atlético Grau, Universitario deberá de ganarle a ADT en Tarma el domingo 26 de octubre. Si los cremas cumplen su tarea en Tarma, más allá de la victoria de los imperiales, será suficiente para coronarse.

Si el cuadro de Rondelli empata con los piuranos, a Universitario le bastaría un empate en Tarma para festejar con su gente. Y es que para nadie es un secreto que el Estadio Unión Tarma estará repleto de hinchas cremas, quienes harán un largo viaje para acompañar al equipo en lo que podría ser un momento histórico.

Por último, la derrota de Cusco FC ante Atlético Grau generaría un panorama inédito: Universitario sería campeón sin jugar y llegará a Tarma con el campeonato listo. El choque ante ADT solo sería para completar el calendario, así como el resto de enfrentamientos restantes.

¿Cuándo juegan Universitario vs. ADT?

Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en el partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

