La temporada 2026 empieza a tomar forma en Universitario de Deportes y, como cada año, uno de los momentos más esperados por la hinchada ya tiene fecha marcada. La tradicional Noche Crema se perfila como el primer gran reencuentro entre el equipo y su gente, en un contexto cargado de ilusión y nuevos objetivos. Tras semanas de rumores y versiones cruzadas, desde Ate optaron por aclarar el panorama. El club decidió no mover su planificación pese a coincidencias en el calendario. Así, el Monumental volverá a vestirse de fiesta para presentar al plantel que afrontará los próximos desafíos del 2026.

Este lunes, Universitario oficializó que la Noche Crema 2026 se realizará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. De esta manera, el club crema despejó cualquier duda sobre una posible reprogramación, pese a que otra presentación tradicional estaba prevista para la misma fecha.

El rival elegido para esta edición será Universidad de Chile, equipo con historia y recorrido internacional. La presencia del conjunto chileno representa una exigente prueba para el plantel merengue, que comenzará a mostrar su identidad futbolística ante un rival de peso.

El duelo también servirá como una primera evaluación para el nuevo comando técnico de Universitario. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo apunta a que el proyecto estará liderado por Javier Rabanal, entrenador con experiencia internacional y reciente paso por Independiente del Valle.

Universidad de Chile llegará a Lima tras una temporada competitiva en su país. El cuadro azul terminó cuarto en la liga chilena y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, consolidándose como un rival que exigirá intensidad desde el arranque.

Además del partido, la Noche Crema será el escenario para la presentación oficial de los refuerzos y del plantel completo que afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores. La expectativa crece entre los hinchas, que esperan ver las primeras señales del equipo versión 2026.

