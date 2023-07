Para Universitario, el Torneo Apertura fue muy irregular, con un inicio pobre al mando de Carlos Compagnucci, una parte media muy buena –casi perfecta–, pero unas fechas finales con más bajos que altos que terminaron alejándolo del título, que finalmente cayó en manos de Alianza Lima. Esta vez, la historia puede ser distinta.

Jorge Fossati, ya con más rodaje en el equipo, ha aprendido a hacerlo efectivo. Si con pocos partidos se vio el potencial de Universitario, esta vez, ya con meses de trabajo, y conociendo mejor a sus rivales y la realidad de la Liga 1 Betsson, lo lógico es que el equipo se muestre mucho más dinámico y consolidado. Y es lo que ha mostrado la ‘U’, más allá de los resultados adversos en la Copa Sudamericana.

Por un lado, hay titulares fijos en Universitario y, desde la banca, el que entra cumple y es capaz de marcar diferencias. El clásico fue una gran muestra de ello. Nelson Cabanillas no hizo el mejor de sus partidos, pero ahí estuvo José Bolívar para entrar bien. Y cuando Matías Di Benedetto tuvo que salir lesionado, Marco Saravia ingresó y estuvo a la altura. Cuando ha habido expulsados –y la ‘U’ sabe mucho del tema– el que entra al equipo titular usualmente responde, sin que eso signifique que no se extrañe al habitual titular. Pero es un indicador de que hay variantes y de que Jorge Fossati confía en la totalidad de su plantel.

Una mención aparte merece la incorporación de Edison Flores. Aunque a veces pasa inadvertido –pasó en algún momento en la Selección Peruana y en sus primeros minutos con Universitario– nadie puede dudar de su calidad. Por algo sigue siendo usual convocado a la bicolor y ha sido mundialista en Rusia 2018. Luego de anotarle a Corinthians, y tras su ingreso en el clásico, donde sólo le faltó el gol, es evidente que va a ser un aporte importante. Es más, ya lo es, pues ha fomentado la competencia. Así, Luis Urruti, que parecía no tener suplente, ya no es opción fija; José Rivera ha tenido más minutos; y Emanuel Herrera ya no es el primer cambio. Cuando se extrañó Alex Valera, Jorge Fossati utilizó a Herrera y Rivera, e hizo ingresar a ‘Orejas’ Flores. Ya con un estado físico mejor y más adaptado al equipo, pronto será titular y, de hecho, empezará a ser más decisivo.

Por otro lado, a diferencia de Alianza Lima, el que parece, en primera instancia, el rival a vencer, Universitario solo está enfocado en el Torneo Clausura. Ya no hay Copa Sudamericana, ni elementos externos –como el lamentable incidente de Sebastián Avellino– que distraiga al plantel de ese objetivo. El tema de las expulsiones también ya se debe haber conversado y debería de dejar de ser un problema para el cuadro crema. Además, ese momento del año que atraviesa el ‘compadre’, en incertidumbre por un nuevo técnico, ya lo vivió la ‘U’ a inicio de temporada, y salió de ahí cuarteado y mejorado. Entonces, los cremas deben aprovechar este momento y no dar tregua a los demás eventuales rivales.

Porque claro, Alianza Lima, cuyo bajón parece inminente, no es el único que juega. Cristal, Melgar, y por ahí otros equipos que vienen detrás, han mostrado que pueden dar pelea y que serán difíciles para cualquiera. Pero son rivales a los que Universitario ya enfrentó y ha sabido hacerle frente. En varios casos, incluso, ha salido victorioso. Por eso, está en manos del equipo de Jorge Fossati no dar tregua. Seguir, como hasta ahora, fuerte en casa, y resolver esa deuda pendiente que finalmente los dejó sin torneo apertura: ganar como visitante, algo que debería hacerse una costumbre y no una ‘misión imposible’.

No solo los hinchas cremas saben que el equipo está en la capacidad para pelear el Torneo Clausura y ganarlo. Y eso, sumado a la sequía de 10 años, hace que la presión sea aún mayor. Por eso, el equipo merengue debe creérsela. Si aprovecha el momento, es el principal candidato a llegar a la definición. Es que Universitario no solo tiene el plantel para pelear el título, sino que es un equipo. Y eso siempre es un plus.

