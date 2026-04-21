La derrota por 2-1 a manos de Melgar condenó el futuro de Javier Rabanal en Universitario de Deportes. Por más que en su última conferencia de prensa el español dio señales de querer seguir para revertir esta situación, desde la administración del club se decantaron en un cambio de timón a estas alturas de la temporada: Franco Velazco le bajó el dedo y le comunicó que ya no seguirá más en la institución.

Sin embargo, cuando muchos esperaban que su salida se anunciara en horas de la noche del pasado lunes 20 de abril, finalmente esto no se dio. Aunque Rabanal ya tiene conocimiento de que no va a continuar como director técnico de Universitario, contractualmente sigue ligado a la institución con un vínculo que vence en diciembre del 2027.

Sucede que, según revelaron en L1 Radio, hasta el cierre de esta nota ambas partes no habían llegado a un entendimiento en cuanto a lo económico. Y es que como Javier Rabanal tiene más de un año de contrato, espera recibir una indemnización por su salida de la ‘U’.

Javier Rabanal solo dirigió 12 partidos en Universitario. (Foto: Universitario)

La citada fuente detalló que el entorno de Rabanal está de acuerdo con las condiciones y no pondrá mayores trabas para que se finiquite su salida; no obstante, el tema financiero seguirá sobre la mesa hasta que las partes involucradas lleguen a un acuerdo final.

Por ahora, si bien el español sigue siendo entrenador de Universitario, respetará la decisión del club y no irá a dirigir la práctica previa al partido de este miércoles frente a Deportivo Garcilaso. En ese sentido, Jorge Araujo se pondrá el buzo interinamente y también estará en el banquillo contra el ‘Pedacito de Cielo’.

En cuanto a números, Rabanal dirigió a Universitario en 12 partidos, 10 por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores, con un saldo de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas, además de 13 goles a favor y 11 en contra. En el Torneo Apertura, dejó a los merengues en cuarta posición con 18 puntos, mientras que en la Libertadores los dejó últimos en el Grupo B con un solo punto tras dos jornadas.

Franco Velazco fue quien le comunicó a Javier Rabanal sobre su salida de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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