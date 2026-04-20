La selección peruana inició una nueva era bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, quien dirigió sus primeros partidos con la blanquirroja en la última fecha FIFA ante Senegal y Honduras. Pese a no conseguir un solo triunfo, se alcanzaron importantes conclusiones.
En su primera convocatoria tuvo oportunidad de conocer a varios jugadores jóvenes, así como experimentados futbolistas que fueron parte de las últimas Eliminatorias. Pero, sin duda, uno de los nombres ausentes más llamativos fue el de Renato Tapia, denominado como ‘El capitán del futuro’.
Al ser consultado sobre el actual futbolista del Al-Wasl F. C., de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, fue muy claro en su postura sobre los seleccionados nacionales que tienen historia y se mantienen compitiendo a gran nivel.
“Las puertas de la selección están abiertas para todos. Primero quiero encontrar nuevos jugadores y luego juntarlos con los de experiencia para formar una selección fuerte y equilibrada en lo físico y en juventud”, declaró en el programa ‘Fútbol En América’.
Por otro lado, se refirió a los partidos que le tocó dirigir en Europa ante el vigente campeón de África, con futbolistas en las principales ligas del mundo.
“Me gustó más el partido con Senegal, por el entendimiento, la idea y cómo enfrentamos a un equipo con jerarquía superior. Tienen una fuerza física descomunal y supimos responder a esas dificultades”, apuntó.
“Contra Honduras pasó algo similar a lo ocurrido entre Cusco y Alianza Lima, ellos llegaron más frescos y nosotros veníamos de hacer un gran desgaste ante Senegal”, añadió Menezes.
A la espera de la confirmación de nuevos amistosos, Perú enfrentará a España en el mes de junio, antes de que inicie el Mundial 2026.
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