Universitario de Deportes sigue afinando cada detalle de su planificación para la temporada 2026, una que apunta alto tanto a nivel local como internacional. En medio de la pretemporada y con la base del equipo ya definida, el club también ha tenido que responder a intereses que llegan desde fuera del país. No es un escenario nuevo para la ‘U’, pero sí uno que obliga a tomar decisiones firmes cuando se trata de jugadores claves como el caso de César Inga. En las últimas horas, uno de los nombres más valorados del plantel de Javier Rabanal volvió a estar en el radar del mercado extranjero.

César Inga, quien fue uno de los futbolistas de mejor rendimiento en la campaña 2025, despertó el interés del Kansas City de la MLS. El club estadounidense puso los ojos en el jugador de 23 años, que además ya es parte del universo de la selección peruana, donde incluso anotó un gol en un amistoso ante Chile.

La propuesta llegó a las oficinas cremas y fue analizada por la directiva. Sin embargo, la respuesta desde Ate fue clara: Universitario decidió no vender al futbolista en este momento, priorizando el aspecto deportivo por encima de cualquier negociación.

Según se conoció, el argumento central de la ‘U’ para rechazar la oferta fue la importancia que tiene Inga en el proyecto del comando técnico. El entrenador Javier Rabanal considera al jugador una pieza necesaria dentro de su esquema y no está dispuesto a perderlo en esta etapa.

Desde el entorno del club se deslizó que la respuesta al equipo de la MLS fue directa. “No lo venderán por un tema deportivo. Es importante para Rabanal”, fue el mensaje que dejó clara la postura institucional frente al interés extranjero.

César Inga y Jairo Concha son los dos futbolistas que la 'U' pretende vender al extranjero en la siguiente temporada. (Foto: Agencias)

Más allá de la negativa, en Universitario no cierran completamente la puerta a una futura transferencia. La posición es clara: solo una oferta realmente significativa podría cambiar el panorama y abrir la posibilidad de una salida.

Otro punto que juega a favor de la ‘U’ es la situación contractual del jugador. César Inga tiene vínculo vigente con Universitario hasta finales de la temporada 2027, lo que le da al club un mayor control sobre cualquier negociación.

En Ate entienden que el buen momento del futbolista puede seguir atrayendo miradas desde el exterior, pero por ahora la prioridad es mantener la base del equipo y potenciarla para los retos que vienen.

Así, Universitario manda un mensaje claro en este mercado: el proyecto deportivo está por encima de las tentaciones económicas, y César Inga es considerado parte fundamental del camino que Javier Rabanal quiere consolidar en el 2026 con el tetracampeonato local.

