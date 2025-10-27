La celebración del tricampeonato de Universitario de Deportes en Tarma fue absoluta, pero no estuvo exenta de drama hasta el último segundo. El triunfo ante ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura 2025 desató la fiesta ‘crema’ en altura, pero dejó una polémica en los minutos finales. El arquero titular, Sebastián Britos, fue expulsado por el árbitro Kevin Ortega, generando confusión. No fue hasta las celebraciones privadas que se conoció, vía Instagram, la insólita razón de la tarjeta roja: un aparente malentendido cultural.

El tenso momento ocurrió a pocos minutos del final del encuentro. Con la ‘U’ defendiendo el resultado que le daba el título, Kevin Ortega amonestó a Sebastián Britos por hacer tiempo. El experimentado portero uruguayo, en desacuerdo, respondió con un gesto en señal de protesta. La reacción del árbitro FIFA fue inmediata pues le enseñó la tarjeta roja directa, dejando al equipo campeón con diez hombres.

La expulsión obligó a Jorge Fossati a mover el banco de urgencia. El técnico envió al terreno de juego al arquero suplente, Miguel Vargas. El portero chileno tuvo que pararse bajo los tres palos durante los tensos cinco minutos que añadió Ortega, tiempo en el que la visita casi sufre un golpe impensado.

Roja de Kevin Ortega para Sebastian Britos en el Universitario vs ADT | VIDEO: L1 MAX

Cumplido el tiempo reglamentario, el juez principal señaló el final del partido y desató la celebración de todos los asistentes ‘merengues’ en el estadio Unión Tarma. El cuadro dirigido por Jorge Fossati se proclamó tricampeón del fútbol peruano. La expulsión de Britos quedó, momentáneamente, como una anécdota confusa, pues las cámaras no captaron un insulto claro.

El misterio se resolvió horas después, en la intimidad del festejo. Durante una transmisión en vivo en el Instagram del mediocampista Jairo Concha, quien mostraba la euforia del plantel, se tocó el tema. Fue el propio Concha quien, entre risas, incitó a Britos a que le contara a los hinchas qué le había dicho realmente al árbitro para que tomara tan drástica decisión.

La respuesta de Sebastián Britos fue la clave. El portero uruguayo no pronunció palabra, sino que repitió la acción: hizo una seña con las manos, juntando las yemas de los dedos y moviéndolos, un gesto de “¿qué estás cobrando?” o “¿qué decís?”. Este ademán es extremadamente popular en los países rioplatenses, como Uruguay y Argentina, y se usa para cuestionar a alguien, sin que implique necesariamente una grosería.

Tras hacer la seña en el video, el propio Sebastián Britos, aún confundido por la situación, le preguntó a Jairo Concha si ese gesto tenía algún significado ofensivo particular en el Perú. El mediocampista peruano simplemente negó entre risas, confirmando que la reacción del árbitro fue, a ojos del plantel, completamente desmedida.

Si bien el gesto puede ser casual en el contexto uruguayo, la interpretación de un árbitro FIFA como Kevin Ortega se rige por el reglamento. Cualquier ademán que se considere como una protesta desmedida, una mofa o un cuestionamiento visible a la autoridad del juez es sancionable. Ortega, al parecer, consideró la seña de Britos como una falta de respeto grave, lo que justificó la roja directa.

Esta expulsión, aunque anecdótica por el título ya conseguido, le costará a Britos el cierre de la temporada, pues aún restan dos partidos por disputar. Demostró la confusión cultural que puede existir en un partido de fútbol, donde un gesto de cuestionamiento en un país puede ser interpretado como un insulto en otro.

La alegría del título, por supuesto, opacó la polémica arbitral, que ahora solo sirve para la anécdota del festejo. Cabe recordar que, si bien Universitario de Deportes ya se proclamó campeón nacional y dio la vuelta olímpica en Tarma, la ceremonia oficial de premiación y la entrega del trofeo tendrán lugar el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental, ante toda su hinchada.

