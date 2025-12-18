Sebastián Britos logró dos campeonatos nacionales en el arco de Universitario de Deportes, sin embargo, la dirigencia crema decidió no renovar su contrato, por lo que buscará un nuevo proyecto deportivo para continuar su carrera, y no descarta fichar por algún otro club peruano.

En una reciente entrevista con el medio uruguayo ‘Derechos Exclusivos’, también comentó sobre la relación del entrenador Jorge Fossati con la dirigencia de la ‘U’ en la recta final de la campaña 2025, en la que si bien se logró el campeonato, se generó cierto distanciamiento.

“Jorge (Fossati) es recontra exigente y detallista. Sentí que estaba un poco desgastado, él es muy exigente y habían muchas cosas que no le gustaban y no llegó a acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó”, apuntó Britos.

Sebastián Britos llegó a Universitario en 2024 y logró dos títulos nacionales.

Por otro lado, remarcó lo exigente que es la Liga 1 de Perú, por los constantes viaje y diferentes climas en los que se disputan los encuentros del campeonato.

“Es jodido, estar jugando constantemente, la altura, la logística, las canchas a veces no son buenas, son un montón de factores que hacen más complejo el torneo”, declaró el guardameta de 37 años.

RAZONES DE SU SALIDA

Algunas semanas pasaron tras el anuncio de su no continuidad en Universitario, noticia que al propio futbolista le llamó la atención y disgustó, como se aprecia en una breve entrevista que brindó antes de marcharse del país.

Al respecto, Britos reiteró que sigue sin entender tal decisión, pero que tampoco se sentó con los dirigentes a discutir el tema.

“El club tomó la decisión de no renovarme. No sé cuáles son las causas, no he pedido explicaciones porque me iban a caer peor que la decisión. No sé cuáles son los planes que tiene el club y en qué se basaron para tomar la decisión pero estoy tranquilo, mi trabajo lo dice”, apuntó.

Universitario buscará en 2026 el histórico tetracampeonato nacional y superar lo alcanzando en la última Copa Libertadores, en la que avanzaron a los octavos de final del torneo.

