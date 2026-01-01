El cierre de año trajo movimientos importantes en Universitario de Deportes y uno de los que más sorprendió a los hinchas fue la salida de Sebastián Britos, quien durante dos temporadas se convirtió en una pieza clave bajo los tres palos. El guardameta uruguayo, que defendió el arco crema en el Centenario y en la conquista del tricampeonato, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de gratitud y recuerdos. Sin embargo, mientras su despedida generaba reacciones entre los seguidores merengues, desde Uruguay empezó a tomar fuerza una versión que lo coloca muy cerca de firmar por uno de los clubes más grandes del continente para la temporada 2026.

El post de Britos, publicado el 31 de diciembre, generó miles de interacciones en cuestión de minutos. Su mensaje fue directo y emotivo: “Dos años tan intensos como hermosos. Gracias Universitario por dejarme ser parte del Centenario y de tu historia. Gracias a toda la gente que brindó el apoyo incondicional y el cariño a lo largo de estos dos años”. Palabras que reflejaron su conexión con la institución, pese a que finalmente no formará parte del proyecto crema de cara al tetracampeonato.

En el mismo texto, el arquero tuvo una mención especial para las personas que trabajan detrás de cámaras en el club. “No me quiero olvidar de nadie, a toda esa gente que forma parte del club: staff, área administrativa, marketing, utilería, seguridad, cocina, nutrición y cuerpo médico. Cuerpos técnicos y compañeros… me llevo el cariño y el respeto por siempre. ¡Abrazo grande, Cremas!”, agregó el guardameta, dejando claro que su intención inicial era continuar en Ate.

Mientras sus palabras circulaban en Perú, en Uruguay los portales deportivos daban por hecho que su próximo destino sería Peñarol. El cuadro aurinegro, que afrontará la Copa Libertadores 2026 desde el Bombo 1, busca reforzarse con experiencia y regularidad en el arco, dos características que encajan en el perfil de Britos, quien llega con ritmo y títulos en los últimos tres años.

El periodista Gonzalo Ronchi fue uno de los primeros en adelantar que todo estaba avanzado: “Peñarol cerró al arquero Sebastián Britos. Fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y viene de ser campeón en Perú con Universitario”, señaló en su cuenta de X. A ese reporte se sumó el comunicador Sebas Giavonelli, indicando que el guardameta firmaría por dos temporadas con el club carbonero.

A nivel deportivo, Britos llega a esta etapa con números más que aceptables. En la temporada 2025 disputó 40 partidos, recibió 31 goles y mantuvo su arco invicto en 17 ocasiones, registros que respaldan la confianza que generó durante su paso por el tricampeón peruano. Su experiencia fue clave para sostener el nivel competitivo de un equipo que afrontó torneo local y competencia internacional.

Además, la trayectoria del guardameta de 37 años respalda su posible llegada a Peñarol. Tras pasar por Bella Vista, Wanderers, Oriente Petrolero, Liverpool, Atlante y otros clubes sudamericanos, encontró estabilidad en Universitario, donde levantó dos títulos consecutivos y sumó protagonismo internacional, algo que se valora en el fútbol uruguayo.

Desde Ate, la salida de Britos obliga a Universitario a confiar plenamente en Diego Romero, quien será el encargado de proteger el arco crema para el 2026. El joven guardameta ya tuvo minutos importantes y ahora deberá asumir el desafío en una temporada cargada de expectativas por el ansiado tetracampeonato.

Por lo pronto, el futuro de Sebastián Britos parece encaminado y solo restaría el anuncio oficial de Peñarol para que su regreso al fútbol uruguayo quede sellado. Mientras tanto, su mensaje de despedida deja en claro que su paso por Universitario fue más que un capítulo deportivo: fue un vínculo que lo marcó dentro y fuera de la cancha.

