Para nadie es un secreto que Sekou Gassama no terminó siendo lo que muchos en Universitario de Deportes esperaban y su inminente salida para el Torneo Clausura parece estar más que justificada. Sin Javier Rabanal en el banquillo, quien fue el que confió en sus condiciones pese a no haber completado la pretemporada a la par de sus compañeros, sus chances de tener minutos se reducen aún más. En medio de este panorama, en las últimas horas se reveló el sentir del delantero.

Recordemos que Sekou Gassama no fue considerado en la convocatoria para el pasado partido frente a Deportivo Garcilaso, donde Universitario se impuso por 4-1 en el Estadio Monumental. Ya con Jorge Araujo en como director técnico interino, el senegalés-español pasó a un segundo plano y ni siquiera fue tomado en cuenta como una pieza de recambio frente a cualquier eventualidad durante el encuentro.

En ese sentido, según reveló el periodista Gustavo Peralta, el entorno del futbolista mostró su preocupación por esta situación y sienten que ya no volverán a convocarlo en lo que resta del Torneo Apertura, o en su defecto no tendrá más minutos así vuelva a entrar en una lista previo a un partido. Con este panorama de por medio, lo las seguro es que busquen rescindirle el contrato para la segunda parte del año.

Sekou Gassama no registra goles con Universitario. (Foto: Universitario)

Por otra parte, la citada fuente también comentó que el propio Gassama se ha comunicado con algunos de sus compañeros para hacerles saber que quiere una chance más en el equipo. El argumento del atacante es que, si bien no ha rendido cuando tuvo la oportunidad de alinear o ingresar, espera hacerlo mejor en este nuevo contexto para la ‘U’ con otro técnico en el banquillo.

Al cierre de esta nota, Universitario no ha dado a conocer su lista de citados para el choque de este domingo frente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental. Tras el 4-1 sobre Deportivo Garcilaso y la reciente derrota de Cienciano a manos de Los Chankas, los cremas necesitan ganar para trepar hasta el tercer lugar en la tabla de posiciones con 24 puntos, esperando que los andahuaylinos (29) o Alianza Lima (26) caigan en esta jornada 12 que está por disputarse.

Pase lo que pase con Gassama para este partido, lo cierto es que su suerte parece estar echada. El área deportiva de la ‘U’ cree que se equivocó en su contratación, a sabiendas de que este 2026 iba a ser un año muy exigente a nivel local por la lucha por el tetracampeonato, además de tener la Copa Libertadores de por medio. Así pues, aunque todavía no han negociado su salida, esto podría darse más pronto que tarde. Ojo, el libro de pases de la Liga 1 volverá a abrirse del 1 de julio hasta el 11 de agosto.

En Universitario apuntan a no seguir contando con Sekou Gassama para el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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