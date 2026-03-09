“Me he sentido un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba (hace casi 9 meses), y poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos”, dijo Sekou Gassama el pasado 13 de febrero, luego de debutar con Universitario de Deportes en el triunfo por 2-1 sobre Cienciano, donde disputó los últimos 30 minutos. Sin embargo, después de aquellos 30′ no ha vuelto a jugar con los cremas y, peor aún, ni siquiera ha salido en lista.

Tras dicha victoria sobre el ‘Papá’, el delantero no fue convocado para el encuentro frente Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo y se pudo conocer que fue por una decisión técnica. Desde la interna estaban esperando a que se ponga en forma para recién darle más minutos, ya que contra Cienciano quedó en evidencia que le costó más de lo que esperaban.

No obstante, Gassama tampoco salió en lista contra FC Cajamarca y el último domingo, previo al partido frente a Los Chankas, la ‘U’ emitió un parte médico en donde explicaron la razón de su ausencia para este fin de semana: una distensión muscular en el abductor derecho. Es decir, padece una lesión que necesitará de una rehabilitación para que recién pueda entrenar a la par de sus compañeros.

Esto quiere decir que, hasta que el senegalés-español no se ponga al 100%, posiblemente no lo volvamos a ver vestido de crema en las próximas dos jornadas: contra UTC en el Estadio Monumental y frente a Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra. Y sin continuidad, lo más seguro es que tampoco esté para la fecha 9, cuando será el clásico ante Alianza Lima.

Sekou Gassama se perdió los últimos tres partidos de Universitario en la Liga 1. (Foto: Universitario)

La reacción de la hinchada no se ha hecho esperar en las redes sociales, quienes ya empiezan a cuestionar la decisión del área deportivo de arriesgarse por el fichaje de un futbolista que venía sin continuidad, y que además no estuvo en gran parte de la pretemporada por tener una licencia por temas personales.

Recordemos que Sekou Gassama arribó a Universitario como agente libre y muchos esperaban que fuera un competido directo de Alex Valera. No obstante, su falta de ritmo y la reciente lesión que padece lo han relegado al departamento médico, en vez de estar en el banquillo como una variante para Javier Rabanal.

El último domingo, en la caída por 3-1 ante Los Chankas, la ‘U’, necesitaba mayor peso ofensivo tras el desgaste de Valera. Sin embargo, Rabanal no tenía a su disposición a un elemento que pudiera servirle para preocupar a los defensores del conjunto local, evidenciando el golpe que significa la ausencia de un futbolista como Gassama u otro con características similares o complementarias a las de ‘Valegol’.

Por otro lado, Universitario informó que Yuriel Celi también presenta la misma lesión que Gassama y por eso no fue incluido entre los viajeros a Andahuaylas. En cuanto a Héctor Fertoli, este padece una contusión ósea en la rodilla derecha; mientras que Edison Flores tiene una contractura muscular en la pierna derecha. Todos estos futbolistas continúan bajo evaluación del departamento médico crema.

Sekou Gassama llegó a Universitario como agente libre. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

