El pasado fin de semana, el partido entre Universitario y Sport Huancayo dejó una polémica que no pasó desapercibida en tienda crema. Un gol anulado a Alex Valera por posición adelantada de José Carabalí, significó un empate (1-1) que los complica en la pelea por el Torneo Clausura. El VAR fue el encargado de determinar la anulación de la jugada, con un criticado trazado de líneas. Franco Velazco, administrador de la institución, dejó claro que irán hasta la última instancia para que esto no vuelva a ocurrir. Además, elevarán un reclamo hacia la CONAR.

“Nosotros estamos presentando hoy una carta a la CONAR, solicitando los audios del VAR. Con ello, queremos recurrir vamos a cumplir el proceso de recopilación de información. Presentaremos una carta de queja hacia la CONAR”, contó Franco Velazco -administrador de la institución- en la conferencia de presentación de Catalina Usme, como fichaje del equipo femenino.

Como era de esperar, esta situación ha generado un fuerte movimiento en la tranquilidad de tienda crema. Los dirigidos por Jorge Fossati partían con la necesidad de obtener los tres puntos para seguir con la lucha del Torneo Clausura y, de paso, pasar la página de la goleada ante Palmeiras (4-0) en el estadio Monumental, por Copa Libertadores.

La acción polémica del gol anulado a Alex Valera por supuesta posición adelantada de José Carabalí. (Video: L1 MAX)

No es la primera vez que el administrador del club se pronuncia por este tema. El mismo domingo usó sus redes sociales para dejar un mensaje de advertencia hacia los árbitros, dejando entrever también que se necesita una organización “limpia” y existe una “consigna” para afectar a los cremas.

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el mal uso de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. ¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, escribió en su cuenta oficial de X.

Sumado al pronunciamiento de Velazco, otro de los que dejó clara su postura fue Adrián Gilabert. El gerente legal de la institución de Ate mencionó que tomarán acciones legales. Además, se mostró inconforme con el accionar de Pablo López, árbitro del partido, y César García junto a Víctor Ráez, encargados del VAR.

“Vamos a tomar acciones legales, de todas maneras. Vamos a pedir los audios del VAR, vamos a ver de qué manera determinan una cosa así. Es rarísimo lo que con tecnología terminan juzgando. Te perjudican, 12 del mediodía, altura, el esfuerzo de los muchachos queda mellado. De hecho vamos a tomar acciones”, manifestó el directivo.

En esa misma línea, Gilabert afirmó que la institución de Ate peleará para que escuchen sus reclamos y se tomen medidas para los involucrados en una decisión que –aseguran– los perjudicó. “Universitario es un equipo fuerte, nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase, pongan lo que nos pongan adelante, pero lo que no se puede en la cancha lo hacen de esa manera”, añadió.

