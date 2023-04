Resucitó a Emanuel Herrera

Antes de la llegada de Fossati, la ‘Maquinaria’ estaba bastante lejos de parecerse al ‘killer’, por ejemplo, que anotó 40 tantos con Sporting Cristal en el Descentralizado 2018, hasta hoy cifra récord en el fútbol peruano y casi imbatible. No había anotado en cinco duelos en el comienzo de la Liga 1, arrancando solo una vez al mando del extécnico Carlos Compagnucci. El hincha comenzaba a cuestionar su fichaje, algunos lo llamaban “paquete” y, para muchos, debía ser hasta la tercera opción por detrás de Alex Valera y Alexander Succar. La ausencia de gol y su mal estado físico, eran los principales motivos.

Sin embargo, como algo divino, Herrera resucitó de inmediato al lado del ‘Flaco’. Aunque no llega a su mejor performance, sin duda, está en el camino correcto. Cuatro goles en los últimos seis partidos (cinco de titular), así lo reafirman. “Aprovechando cada oportunidad que me dé el ‘profe’, que desde que llegó siempre confió en mí. Sigo trabajando, mejorando”, aseguró el argentino, hoy titular indiscutible en el ataque y que, de paso, cumplió buena función en el debut copero ante Gimnasia: remató dos veces al arco, ganó tres de cuatro duelos aéreos y se le ve mucho mejor físicamente que hace dos meses.

Piero entró en confianza

“Veo en Piero (Quispe) un jugador sin techo, que tiene bastante para crecer”, dijo Fossati, luego del último gol del juvenil ante Cienciano, a finales del mes pasado. Precisamente, con el ‘Flaco’, Quispe ya suma dos tantos en apenas seis partidos, y está a solo uno de alcanzar la marca que logró en 35 encuentros, por ejemplo, el año pasado. Eso, obvio, denota que el volante pasa por su mejor momento desde que se marchó Carlos Compagnucci, con el que perdió la titularidad en este arranque de año: solo una vez desde el vamos en cinco duelos.

“Quispe no tuvo una buena pretemporada, no estaba en forma para jugar”, fue la explicación de Compagnucci tras salir de la ‘U’, algo que hoy no se evidencia con el actual juego de la promesa de 21 años. Por ejemplo, ante Gimnasia, fue una de las figuras: jugó 89 minutos, fue el que más duelos disputó (20) y acertó 37 de sus 42 pases (88% de efectividad). Hoy, Piero es el ‘10′ de Universitario, lugar del que nunca debió salir. Fossati también lo considera así.

La jerarquía de ‘Tarzán’ y Ureña

Si hacemos memoria Rodrigo Ureña y Williams Riveros fueron los grandes culpables de la caída 1-0 ante Unión Comercio por la fecha 4, que marcó incluso el debut del paraguayo. Ambos cometieron terribles errores, que determinaron el gol de Miguel Carranza. Esa mala acción le costó la titularidad al zaguero en el siguiente partido, en el clásico ante Alianza Lima, que la crema terminó cayendo por 2-1 y en donde el volante sureño tampoco convenció.

El hincha siempre crítico, y más tratándose de refuerzos extranjeros, les puso la ‘cruz’ a ambos. No los querían dentro del ‘once’ de Compagnucci, el DT que dio el visto bueno a inicio de año para su llegada. Con Fossati, la situación cambió radicalmente. Riveros y Ureña vienen recuperando la jerarquía por la que la ‘U’ apostó por ellos. Ambos son hoy titulares indiscutibles desde hace seis partidos (claves para el actual invicto) y, de a pocos, comienzan a ganarse la confianza del hincha.

Abanico de sistemas

Solo una vez, ante Cienciano en la Copa Sudamericana, Fossati utilizó el dibujo táctico del 4-2-3-1. A partir de allí, pese a que se ganó en el debut, el ‘Flaco’ sorprendió con el 3-5-2 (o 5-3-2), el cual lo viene empleando en los últimos cinco partidos (cuatro victorias y un empate). El equipo ganó intensidad y sobre todo solidez defensiva, prueba de ello son los registros de 11 goles a favor y apenas dos en contra. En cuatro ocasiones el arco crema permaneció invicto.

“En tres días de trabajo, hay mérito de los jugadores en cuanto a la concentración, atención y en la credibilidad. Cuando propuse el sistema 5-3-2, lo captaron rápidamente y no vi incomodidad”, apuntó Fossati, el gran artífice de esta reingeniería crema, que viene dando resultados.

Urruti, segundo delantero

‘Tito’ tiene una conexión especial con el técnico Fossati, más allá de ser paisanos. Bajo su mando en 2019, en el River Plate de Uruguay, logró una de sus mejores versiones: seis tantos en 29 partidos, que lo convirtieron en uno de los nominados al mejor de temporada del torneo ‘charrúa’ y, aparte, le sirvió para llegar a la ‘U’ en 2020, su primera experiencia en el extranjero. Debido a la para por su lesión (rotura de ligamento cruzado) en la rodilla izquierda, Urruti perdió peso en el equipo de Compagnucci, dejando su titularidad: apenas siete partidos desde junio del 2022 hasta febrero de este año.

Hoy, ‘Tito’ tiene otro protagonismo en la crema. En esta ‘era Fossati’, lleva tres tantos en los últimos cuatro partidos, incluyendo doblete ante ADT. Además, tuvo una reinvención, dejando de lado la banda y acompañando más al ‘9′, como una especie de segundo delantero. “Estoy feliz de volver a mi nivel. Contento de marcar aún más. La verdad que Jorge (Fossati) me ha dado la confianza que necesitaba. Yo siempre he dicho que, si el técnico me da la confianza, soy otro jugador”, dijo recientemente el ‘charrúa’.

Corzo, multifuncional y capitán

Con Compagnucci, Aldo Corzo no tuvo un buen inicio de año, pese a ser uno de los referentes de Universitario. El ‘Mazo’ apenas fue titular una vez en los primeros cuatro partidos, igual nunca dejó de apoyar al equipo desde la banca. Pero estaba más que claro que no era el lugar que le correspondía. Fossati captó de inmediato su valor dentro del grupo y lo ubicó dentro de su sistema defensivo de tres defensores, como stopper por derecha. “En la línea de 5 yo me acomodo más como stopper, pero si hacemos línea de cuatro solo me acomodo por la derecha. Ahorita estoy bien, el equipo está ganando y estoy feliz por eso”, dijo. Es más, Corzo recibió la cinta de capitán, algo que evidencia su liderazgo en la actual Universitario. Para Fossati, el ‘capi’ no tiene que ser necesariamente el portero, por esa razón, José Carvallo dejó la capitanía en los últimos encuentros.

